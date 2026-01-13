Rzeczpospolita
Polska weszła do gospodarczej elity, ale stare atuty już nie działają

Zmiany demograficzne, zmiany klimatu, transformacja energetyczna i wzrost znaczenia populizmu – to przykłady globalnych megatrendów, które w ocenie międzynarodowych instytucji takich jak OECD, Bank Światowy czy ONZ, wpłyną na światową gospodarkę. Jak będzie wyglądać sytuacja na polskim podwórku? I czy awans do G20 może nam pomóc w sprostaniu nowym wyzwaniom?

Publikacja: 13.01.2026 11:26

Udział Polski w szczytach G20 może pomóc polskim firmom w nawiązywaniu relacji handlwych

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

W przypadku demografii już w tej chwili wyzwaniem jest spadek urodzeń w państwach wysoko rozwiniętych oraz wzrost liczby ludności w państwach rozwijających się. – Ma to fundamentalne znaczenie dla rynków pracy, systemów emerytalnych, finansów publicznych oraz presji migracyjnej – mówi w rozmowie z WNP Paweł Wojciechowski, ekonomista, przewodniczący Rady Instytutu Finansów Publicznych, były minister finansów.

„Z perspektywy polskiej gospodarki fundamentalne znaczenie ma przede wszystkim kwestia transformacji energetycznej, która na obecnym poziomie nie buduje przewagi konkurencyjnej kraju. Polska zmaga się z wysokimi cenami energii energetycznej, a duże projekty budowy infrastruktury energetycznej, jak morskie farmy wiatrowe czy energetyka jądrowa, są rozpisane na lata” – zauważa WNP.

Co może dać Polsce udział w szczytach G20? 

Jednocześnie PKB Polski niedawno przekroczył bilion dolarów, dając nam pozycję 20. największej gospodarki świata. We wrześniu 2025 r. otrzymaliśmy zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w posiadłości Donalda Trumpa w Doral nieopodal Miami, w trakcie amerykańskiego przewodnictwa w G20. – Z pewnością uczestnictwo Polski w szczytach G20 jest niepowtarzalną okazją, która otwiera się przed rodzimym biznesem, żeby tworzyć nowe relacje handlowe z globalnymi partnerami, jak Chiny, Indie czy Brazylia – podkreśla główny ekonomista Velo Banku Piotr Arak.

Prof. Kołodko: Zwariowany świat
Prof. Kołodko: Zwariowany świat

Eksperci zwracają jednak uwagę, że awans Polski następuje w momencie, gdy siły będące dotychczas motorem napędowym naszego rozwoju (np. tania siła robocza) właśnie się wyczerpują. Stoimy w obliczu nowych wyzwań. Jednym z nich jest rywalizacja z Globalnym Południem. „Polska w rywalizacji z Globalnym Południem potrzebuje w większym stopniu budować swoją podmiotowość i rozpoznawalność w globalnej gospodarce, żeby utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju” – czytamy w WNP.

Czytaj więcej: Polska wchodzi do elitarnego grona. To tu kumuluje się bogactwo świata

Więcej na temat prognoz dotyczących Polski i aspiracji związanych z G20 pojawi się już wkrótce w raporcie „Polska 2026+. Nasz głos w grze o nowy porządek” na stronach WNP Economic Trends i WNP.

