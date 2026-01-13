Aktualizacja: 13.01.2026 11:53 Publikacja: 13.01.2026 11:26
Udział Polski w szczytach G20 może pomóc polskim firmom w nawiązywaniu relacji handlwych
W przypadku demografii już w tej chwili wyzwaniem jest spadek urodzeń w państwach wysoko rozwiniętych oraz wzrost liczby ludności w państwach rozwijających się. – Ma to fundamentalne znaczenie dla rynków pracy, systemów emerytalnych, finansów publicznych oraz presji migracyjnej – mówi w rozmowie z WNP Paweł Wojciechowski, ekonomista, przewodniczący Rady Instytutu Finansów Publicznych, były minister finansów.
„Z perspektywy polskiej gospodarki fundamentalne znaczenie ma przede wszystkim kwestia transformacji energetycznej, która na obecnym poziomie nie buduje przewagi konkurencyjnej kraju. Polska zmaga się z wysokimi cenami energii energetycznej, a duże projekty budowy infrastruktury energetycznej, jak morskie farmy wiatrowe czy energetyka jądrowa, są rozpisane na lata” – zauważa WNP.
Jednocześnie PKB Polski niedawno przekroczył bilion dolarów, dając nam pozycję 20. największej gospodarki świata. We wrześniu 2025 r. otrzymaliśmy zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w posiadłości Donalda Trumpa w Doral nieopodal Miami, w trakcie amerykańskiego przewodnictwa w G20. – Z pewnością uczestnictwo Polski w szczytach G20 jest niepowtarzalną okazją, która otwiera się przed rodzimym biznesem, żeby tworzyć nowe relacje handlowe z globalnymi partnerami, jak Chiny, Indie czy Brazylia – podkreśla główny ekonomista Velo Banku Piotr Arak.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że awans Polski następuje w momencie, gdy siły będące dotychczas motorem napędowym naszego rozwoju (np. tania siła robocza) właśnie się wyczerpują. Stoimy w obliczu nowych wyzwań. Jednym z nich jest rywalizacja z Globalnym Południem. „Polska w rywalizacji z Globalnym Południem potrzebuje w większym stopniu budować swoją podmiotowość i rozpoznawalność w globalnej gospodarce, żeby utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju” – czytamy w WNP.
