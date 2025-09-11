Ponad 300 obywateli Korei Południowej zatrzymanych podczas nalotu zostało już zwolnionych z aresztu i ma wrócić do kraju w najbliższy piątek. Pracownicy mieli wrócić do domu wcześniej, ale doszło do opóźnienia. Prezydent Lee dodał, że opóźnienie nastąpiło na skutek decyzji Białego Domu.

Reklama Reklama

Według przedstawiciela południowokoreańskiego MSZ prezydent Donald Trump nakazał wstrzymanie, aby sprawdzić, czy pracownicy chcą pozostać w USA i dalej pracować oraz szkolić Amerykanów – informuje BBC.

Prezydent Lee Jae Myung, powiedział na konferencji prasowej, że „sytuacja jest niezwykle dezorientująca”, podkreślając, że powszechną praktyką koreańskich firm jest wysyłanie pracowników do pomocy przy uruchamianiu zagranicznych fabryk.

– Jeśli to nie będzie już dozwolone, zakładanie zakładów produkcyjnych w USA stanie się jeszcze trudniejsze… i firmy zaczną się zastanawiać, czy w ogóle warto to robić – dodał.