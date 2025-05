W ocenie gospodarki istotne są różnice pokoleniowe – zwłaszcza w Europie Zachodniej. Generacja Baby boomers, czyli osoby powyżej 55. roku życia, najczęściej deklaruje pesymizm z wynikiem 42 proc., podczas gdy tylko 8 proc. osób z najmłodszej grupy pokolenia Z uznaje sytuację za złą. Co więcej, niemal 30 proc. młodszych konsumentów uważa stan gospodarki za bardzo dobry.

Nadzieje na poprawę w gospodarce

Mimo ogólnej niepewności, wielu konsumentów w Europie utrzymuje względnie stabilną osobistą sytuację finansową. Największe nadzieje na poprawę własnych finansów wyrażają Polacy, co czwarty spodziewa się polepszenia swojej sytuacji w ciągu najbliższych miesięcy. Również Hiszpanie okazują się nieco bardziej optymistyczni niż reszta przebadanych społeczeństw naszego kontynentu. Z kolei pogorszenia sytuacji spodziewa się aż 58 proc. Francuzów czy 46 proc. Brytyjczyków.

– Żyjemy w niestabilnym świecie, a brak poczucia bezpieczeństwa wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Wydatki konsumpcyjne są powiązane nie tylko z realną sytuacją gospodarczą, ale również z jej osobistą percepcją. Badanie zostało przeprowadzone pod koniec lutego. Bez wątpienia polityka Trumpa i wojny celne w tym okresie zdominowały media i wpłynęły na nastroje społeczne – mówi Tomasz Stamirowski, partner zarządzający w Avallon MBO. – Zarówno Francja, jak i Wielka Brytania eksportują bezpośrednio do USA ponadczterokrotnie więcej niż Polska. Dodatkowo dochodzą pośrednie skutki tej sytuacji, takie jak obawy przed napływem tanich produktów z Chin. Proces odchodzenia od globalizacji ma dziś silniejszy wpływ na kraje zachodnie niż na Polskę – podobnie jak wdrażanie sztucznej inteligencji, które może zagrażać wielu zawodom – dodaje.

Zdaniem eksperta na tle badanych krajów Polska wyróżnia się bardzo niskim poziomem bezrobocia, co pozostaje naszym istotnym atutem. Warto także zwrócić uwagę na strukturę wydatków konsumenckich. – W Polsce tylko 25 proc. badanych planowało w ciągu najbliższych trzech miesięcy wyjazd wakacyjny, podczas gdy we Francji odsetek ten wynosił 43 proc. W Polsce dominują wydatki podstawowe, co czyni je bardziej odpornymi na wahania – ocenia Tomasz Stamirowski. – W ostatnich latach politycy przyzwyczaili się do walki z kryzysami głównie za pomocą narzędzi polityki monetarnej. Ma to swoje ograniczenia. Dlatego powinniśmy koncentrować się na wzmacnianiu przedsiębiorców i ich konkurencyjności, bo ryzyko poważniejszego kryzysu jest realne – dodaje.

Zaciskanie pasa

Autorzy badania zauważają, że połowa europejskich konsumentów ograniczyła swoje wydatki w ostatnim roku ze względu na sytuację gospodarczą. Najwięcej takich deklaracji padło we Włoszech (56 proc.) i we Francji – 54 proc. W Polsce odsetek osób, które ograniczyły wydatki, wynosi tylko 19 proc., a więcej, bo 28 proc., respondentów deklaruje, że ich wydatki wzrosły – to najwyższy wynik spośród wszystkich krajów. – Polacy racjonalizują swoje wybory – skupiają się na potrzebach podstawowych, kontrolują budżet, ale mimo to nie rezygnują z przyjemności życia codziennego – komentuje Agata Szymańska z dentsu Polska.