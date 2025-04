Z ekonomicznego punktu widzenia skończył się świat, który znaliśmy?

Świat, w którym rosły cła, rozpoczął się już w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Skala wzrostu ogłoszonych teraz przez prezydenta USA jest znacząca, chyba nikt się nie spodziewał takich stawek. Minimalna, w wysokości 10 proc., nałożona na większość krajów świata jest zbieżna z oczekiwaniami, ale obciążenia nałożone na Unię Europejską oraz Chiny już nie.

Cło na wszystkie towary sprowadzane do USA z Unii Europejskiej ma wynosić 20 proc., a na towary z Chin 34 proc.

I to jest poziom wyraźnie wyższy, niż oczekiwaliśmy. Można to wytłumaczyć podejściem Trumpa, który uważa te dwie gospodarki za głównych konkurentów USA.

Cła ogłoszone, czas na recesję?

Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest wysokie w krajach, które handlują ze Stanami Zjednoczonymi na dużą skalę, czyli przede wszystkim w tych graniczących z USA, ale i w mniejszych państwach obu Ameryk. Unii Europejskiej moim zdaniem recesja nie grozi. Z naszych szacunków wpływu wyższych ceł na branżę motoryzacyjną w UE, które były ogłoszone już wcześniej, wynika, że tempo wzrostu gospodarczego strefy euro może być niższe o 0,2 pkt proc.

Dokładając do tego nowe stawki, będzie zapewne jeszcze mniejsze?

Myślę, że to będzie dodatkowych kilka dziesiątych punktu procentowego. Ale zastrzegam – to wymaga powtórzenia naszych obliczeń, mówimy bowiem o skomplikowanym mechanizmie powiązań w handlu światowym wpływającym na gospodarki poszczególnych krajów. Tym bardziej że życie nie znosi próżni. Gospodarki, które zostały dotknięte cłami, będą próbowały się ratować. Mogą to robić, rozwijając na przykład wymianę handlową między sobą i myślę, że to będzie miało miejsce. Biorąc to pod uwagę, kraje Unii Europejskiej są w dość komfortowej sytuacji, bo my handlujemy przede wszystkim ze sobą, mamy swobodę wymiany handlowej. Po drugie, kraje dotknięte cłami będą zapewne starały się również oddziaływać na popyt poprzez programy pobudzania popytu. Tak najprawdopodobniej będzie w Chinach, bo tam skala wzrostu ceł jest znacząca, ale i Unia Europejska może tutaj coś zrobić.

Jak wobec tego możemy przeciwstawić się Trumpowi w rozpętanej przez niego wojnie celnej?

Po pierwsze – i uważam, że jest to bardzo ważne z punktu widzenia sytuacji gospodarczej w Polsce – decyzja Trumpa powinna być impulsem do dyskusji na temat wydłużenia okresu realizacji programu KPO. W Polsce istnieje bowiem ryzyko, że nie wydamy wszystkich środków, a jednocześnie będzie znaczące spiętrzenie wydatków w branży budowlanej. Można potraktować to, co się wydarzyło, jako mocny argument na rzecz tego, żeby wydłużyć okres wykorzystania europejskich funduszy. Po drugie, mieliśmy dyskusję na temat zwiększania wydatków na zbrojenia w Unii Europejskiej. Ona ostatecznie skończyła się mniej więcej takim oto wnioskiem: przede wszystkim zwiększajcie te wydatki sami i możecie zwiększać deficyt, jeśli macie taką przestrzeń. Przecież 150 mld euro na zbrojenia w skali całej UE, to jest mniej niż 1 proc. unijnego PKB. Wróćmy więc do dyskusji, czy może jednak nie należy uwspólnotowić tego długu w większym zakresie i pożyczyć więcej. To też byłby impuls popytowy na te trudniejsze czasy. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie w obecnej sytuacji – poczekajmy aż opadnie kurz. Donald Trump lubi negocjować, on traktuje swoje decyzje jako punkt wyjścia do rozmów z wieloma krajami. Moim zdaniem teraz właśnie zaczną się negocjacje. Oczywiście wszystkie kraje dotknięte wysokimi cłami będą rozważały działania odwetowe, ale równocześnie będą chciały rozmawiać z Trumpem. I już za tydzień możemy być w innej sytuacji. Podsumowując, myślę, że powodów do paniki na razie nie ma i perspektywy wzrostu gospodarczego się nie pogorszyły.