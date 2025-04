Koniec wojny Rosji z Ukrainą? Traktat pokojowy będzie szokiem

- Jeśli Kreml chce uniknąć załamania gospodarczego, będzie musiał utrzymać wydatki na obecnym poziomie długo po zakończeniu wojny. Jeśli wydatki wojskowe zostaną zmniejszone, doprowadzi to do utraty miejsc pracy i powszechnego rozczarowania w wielu regionach Rosji – mówi Janis Kluge, ekspert ds. Rosji w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa.

Kolejne obciążenie finansowe, z którym rosyjska gospodarka zetknie się w wypadku porozumienia pokojowego, to konieczność inwestowania w armię, która w wyniku skutecznych ukraińskich ataków, utraciła wiele ze swojej zdolności bojowej. Niektórzy analitycy twierdzą, że może to zapewnić „miękkie lądowanie” gospodarcze po zakończeniu wojny.

- Traktat pokojowy będzie kolejnym szokiem dla gospodarki, ale szokiem możliwym do opanowania - mówi Aleksandra Prokopenko, była urzędniczka rosyjskiego banku centralnego.

Koniec wojny: Prosta droga do recesji w Rosji

Jednak utrzymanie wydatków na armię na obecnym poziomie w czasie pokoju to zadanie trudne do wykonania. W tym roku budżet federalny przeznaczył na obronę 13,5 bln rubli, czyli około 160 mld dolarów, czyli ponad 6 proc. PKB. To kwota porównywalną z rekordowymi wydatkami z czasów Związku Sowieckiego. Rosja przez całą wojnę miała deficyt budżetowy, a dwie trzecie środków płynnych Funduszu Narodowego Dobrobytu zostało już wydanych na wojnę.

Firmy, które musiały przeznaczyć czas i pieniądze na przystosowanie się do gospodarki wojennej, będą potrzebowały również czasu na odbudowę i dostosowanie się do gospodarki pokojowej. Spadek wydatków może w najbliższej przyszłości doprowadzić nawet do recesji w Rosji.