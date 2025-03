Unia Europejska podwoi pomoc wojskową Ukrainie. Na stole 40 mld euro

Kraje UE uzgadniają szczegóły nowego pakietu zbrojeniowego dla Ukrainy na ten rok. Według agencji Bloomberg może się on podwoić w stosunku do ustaleń z lutego. Inicjatywa, której wartość może wynieść 40 mld euro, jest postrzegana jako sposób na zapewnienie Kijowowi niezbędnych dostaw wojskowych w momencie, gdy poparcie USA stoi pod znakiem zapytania, a trwają negocjacje w sprawie zakończenia konfliktu zbrojnego z Rosją. Agencja podkreśla, że Kreml odmawia wycofania się z żądań, tych nie do przyjęcia dla Ukrainy.

Co Unia Europejska dostarczy Ukrainie?

W lutym kraje UE rozpoczęły dyskusje na temat dostaw o wartości co najmniej 20 mld euro. Jak powiedziała Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w poniedziałek, poszerzona inicjatywa uzyskała „szerokie poparcie polityczne”. Teraz dopinane są szczegóły. Jak potwierdziły Bloombergowi osoby znające sprawę, szczegóły pakietu szykowane są na szczyt przywódców UE zaplanowany na czwartek.

Czytaj więcej Gospodarka Londyn dał Ukrainie 752 mln funtów z rosyjskich aktywów. I na tym nie koniec Wielka Brytania przekazała Kijowowi pierwsze pieniądze pochodzące z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów. To 752 mln funtów. Zostaną wydane na obronność Ukrainy. Do końca roku Brytyjczycy dorzucą jeszcze 1,5 mld funtów rosyjskich pieniędzy.

Propozycja zakłada dostawę w tym roku 2 milionów pocisków artyleryjskich, a także systemów obrony powietrznej, precyzyjnych pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, dronów i innej broni. Planowane jest także wzmocnienie zaopatrzenia i szkolenia Sił Zbrojnych Ukrainy oraz wsparcie ukraińskiego przemysłu. Ukraina sama zaopatruje się w około 55 proc. swojego uzbrojenia. Unia, Wielka Brytania i inne kraje dostarczają 25 proc. a USA – około 20 proc.