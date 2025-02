Retorsje handlowe Kanady

Politycy reagują emocjonalnie, nazywając cła nałożone przez Amerykanów jako niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Pojawiają się głosy, że to trzęsienie ziemi w stosunkach między Kanadą a USA. Zauważają, że nie można dziś ufać Ameryce. Czują się źle traktowani, szczególnie że dotychczas byli dobrymi partnerami w biznesie i w polityce. Kanada jest uzależniona od handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Rośnie przekonanie, że należy to zmienić, jednak geografia sprawia, że nie będzie to takie proste.

Trump uzasadnia swoje decyzje napływem m.in. z kierunku kanadyjskiego fentanylu, silnego śmiertelnego narkotyku. Rząd kanadyjski poinformował jednak, że przez kanadyjską granicę przepływają jedynie śladowe ilości substancji. Jak podają kanadyjskie media, powołując się na dane agencji rządowej U.S. Customs and Border Protection, w minionym roku skonfiskowano 19,5 kg fentanylu na północnej granicy, podczas gdy na południowo-zachodniej było to aż 9570 kg.

Czytaj więcej Handel Amerykańskie cła uderzą w kanadyjskich konsumentów Amerykańskie cła na towary importowane z Kanady w połączeniu z działaniami odwetowymi Ottawy sprawią, że ucierpią kanadyjscy konsumenci. Negatywne skutki dla Kanadyjczyków będą dużo większe niż dla Amerykanów – uważają eksperci.

Działania USA nie pozostały bez odzewu. W pierwszej fazie rząd Kanady nakłada taryfy na takie produkty jak dok pomarańczowy, masło orzechowe, wino, napoje spirytusowe, piwo, kawę, sprzęt AGD, odzież, obuwie, motocykle, kosmetyki, masę celulozową i papier. Ta faza obejmie towary o wartości 30 mld dolarów kanadyjskich. Druga, o wartości 125 mld dol., obejmie m.in. pojazdy osobowe, ciężarowe, wyroby stalowe i aluminiowe, niektóre owoce i warzywa, produkty lotnicze, wołowinę, wieprzowinę i nabiał.

W społeczeństwie kanadyjskim narasta gniew i niezgoda na poczynania południowych sąsiadów. Analitycy wieszczą czarny scenariusz, szacują, że Kanada może wejść w recesję w ciągu pół roku. Wojna handlowa uderzy w Ottawę dużo mocniej niż w USA. Premier Kanady Justin Trudeau przyznał otwarcie, że obywateli kraju czekają trudne chwile, podkreślając jednak: „Nadszedł czas, aby wybrać Kanadę”. Zaznaczył, że kraj musi bronić swoich interesów.