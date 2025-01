Materiał powstał we współpracy z EPSON EUROPE

Na rynku obserwujemy trend „gospodarki natychmiastowości”. Ludzie, szczególnie młodzi, oczekują bardzo szybkich odpowiedzi firm na ich potrzeby. Z czego to wynika?

Ustalmy najpierw czym jest „gospodarka natychmiastowości”. Ten termin oznacza zjawisko rosnącej niecierpliwości konsumentów, oczekujących natychmiastowego dostępu do produktów, usług i zasobów, gdzie kluczową rolę odgrywa tu szybkość ich „zaspakajania”. Jest to rezultat gwałtownego postępu technologicznego, zmian kulturowych i psychologicznych oraz globalnych wydarzeń, takich jak Covid-19.

To technologia odegrała kluczową rolę w tej zmianie. Szerokopasmowy internet mobilny dostępny w każdym telefonie, globalne platformy społecznościowe oraz aplikacje konstruowane tak, by przyciągać uwagę, sprawiają, że konsumenci mogą korzystać z usług i robić zakupy w dowolnym miejscu i czasie. Dodatkowo globalizacja i urbanizacja przyspieszyły tempo życia, co sprawiło, że coraz więcej ludzi poszukuje sposobów na oszczędzanie czasu. Nowe pokolenia, zwłaszcza milenialsi i pokolenie Z, już dorastały w świecie, gdzie natychmiastowy dostęp do informacji, usług i produktów stał się normą.

Nie możemy jednak zapomnieć o psychologicznym aspekcie. Natychmiastowa gratyfikacja – i widzę tu podobieństwo między dowartościowaniem przez „zbieranie lajków” w mediach społecznościowych i ekspresową dostawę zamówienia – na poziomie jednostki stymuluje zastrzyk dopaminy, co uzależnia od szybkich nagród.

Wszystko to tworzy nowe oczekiwania, na które firmy muszą odpowiadać, aby nie zostać w tyle.

Co oznacza ten trend dla konsumentów, społeczeństw i biznesu?

Sądzę, że „gospodarka natychmiastowości” wpływa na wszystkie te obszary. To zjawisko to tak naprawdę realizacja w czystej formie znanego od lat powiedzenia „czas to pieniądz”.

Społecznie, mamy do czynienia z przyspieszeniem stylu życia. Konsumenci wybierają narzędzia, które oferują oszczędność czasu i prostotę użytkowania. Ten trend wymaga od firm ciągłego rozwoju, wprowadzania innowacji i inwestowania. To zjawisko narzuca firmom ciągłe inwestowanie w technologię i usprawnienia procesów za pomocą automatyzacji, ale też personalizacji. Muszą one dostarczać nowych rozwiązań i produktów oraz minimalizować czas oczekiwania na każdym etapie interakcji z klientem.

Jednak rośnie świadomość, że nie jest to rozwiązanie zrównoważone. Alternatywne rozwiązanie polega na udoskonalaniu i rozwijaniu istniejących pomysłów zamiast wynajdowania koła na nowo. Takie podejście – innowacje w ramach ustalonych struktur – może znacząco napędzać rozwój, umożliwiając firmom szybkie reagowanie na potrzeby rynku i wyprzedzanie konkurencji, jednocześnie minimalizując ryzyko i zasoby związane z tworzeniem wszystkiego od podstaw.

Epson inwestuje w R&D ok. 1,3 mln euro dziennie, co dobitnie potwierdza nasze zaangażowanie w innowacje. Jednocześnie wierzymy w maksymalizowanie potencjału istniejących pomysłów. Już w 1969 r. nasza firma jako pierwsza oparła projektowanie i tworzenie precyzyjnych systemów pomiaru czasu oraz zegarków na kryształach. To rozwiązanie nadal jest stosowane przez producentów zegarków na całym świecie. Bazując na tym sukcesie zastanawialiśmy się, w jaki sposób ich zastosowanie może sprostać innym potrzebom. Nadal „hodujemy” kryształy – jesteśmy jedną z niewielu firm na świecie, które to robią – i wykorzystujemy je w różnych technologiach, od czujników po głowice drukujące.

Innym sposobem jest przewidywanie potrzeb konsumentów, dzięki analizie danych. Dzięki takiemu podejściu Epson z powodzeniem dostarcza rozwiązań, które zmieniają sposób funkcjonowania całych branż, na przykład poprzez technologię druku cyfrowego na żądanie czy systemy recyklingu papieru bez użycia wody – oba opierają się na technologiach i innowacjach wykorzystywanych w innych rozwiązaniach Epson. Te działania nie tylko odpowiadają na potrzeby rynku, ale także kształtują nowe oczekiwania i standardy konsumentów, bez konieczności zaczynania od zera.

Czy gospodarka natychmiastowości zmienia podejście do zarówno firm usługowych, jak i produkcyjnych?

Zdecydowanie tak. Firmy usługowe, takie jak Uber czy Amazon, już od lat opierają swój biznes na modelu „na żądanie”. Kluczowe jest tu maksymalne skracanie czasu realizacji usług czy dostawy towaru. Także obsługa klienta musi działać w czasie rzeczywistym, np. za pomocą chatbotów czy mediów społecznościowych.

Jednak usługi i zakupy to nie wszystko. Firmy produkcyjne również muszą zmieniać swoje strategie, aby dostosować się do tych trendów i wytwarzać produkty w coraz krótszych ramach czasowych. Produkcja staje się szybsza, bardziej elastyczna, a w wielu przypadkach realizowana lokalnie. Epson opracował wiele zaawansowanych technologii, które to umożliwiają.

Dzięki systemom druku na żądanie Epson wspiera producentów w szybkim dostosowywaniu produkcji, na przykład w branżach opakowań, tekstyliów i spersonalizowanych produktów. Eliminacja długich cykli produkcyjnych umożliwia firmom szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku w czasach gospodarki „tu i teraz”.

Dodatkowo coraz większym wyzwaniem jest dziś produkcja towarów na jednym końcu świata i ich sprzedaż na drugim. Transport trwa zbyt długo, a zmiany w procesach produkcyjnych często są mało elastyczne.

Dzięki robotyce i sztucznej inteligencji możliwe jest tworzenie zautomatyzowanych linii produkcyjnych, które zwiększają szybkość i precyzję wytwarzania. Roboty Epson są instalowane w fabrykach na całym świecie – wiele czołowych firm polega na tych maszynach, aby obniżyć koszty produkcji, poprawić jej jakość, zwiększyć wydajność, a także wspierać jej przenoszenie bliżej rynków zbytu oraz wytwarzanie na miejscu.

Jakie konkretne innowacje Epsona odpowiadają na te wyzwania?

Epson ma ponad 80-letnią historię wprowadzania innowacji ważnych dla świata – od zegarków kwarcowych, cyfrowych drukarek drukujących bez użycia ciepła, po recykling papieru w biurach. Od ponad 80 lat firma kształtuje świat. Inwestuje w takie projekty, jak roboty kosmiczne czy interfejsy mózg–komputer, realizując je poprzez otwartą innowację, współtworzenie, współpracę i inwestycje kapitałowe.

Jesteśmy dumni z naszego podejścia do innowacji i ich pozytywnych skutków. Przykładowo nasze systemy druku cyfrowego na żądanie umożliwiają tworzenie w czasie rzeczywistym spersonalizowanych produktów – od etykiet po tekstylia i gadżety. Sprawdzają się one zarówno u mniejszych producentów tworzących krótkie serie, jak i dla dużych wytwórców masowych. Rozwiązania te nie tylko wspierają potrzebę szybkiego reagowania na trendy konsumenckie, ale także pomagają sprostać wyzwaniom środowiskowym, skracając łańcuchy dostaw i minimalizując odpady produkcyjne.

Epson PaperLab to pierwszy na świecie biurowy system recyklingu papieru. System ten nie tylko zamyka obieg tego surowca, ale także znacznie ogranicza zużycie wody w porównaniu z tradycyjnymi procesami recyklingu. Wykorzystując technologię Dry-Fiber – pierwotnie opracowaną na potrzeby PaperLab – stworzyliśmy także prototyp systemu do przetwarzania tekstyliów. Umożliwia on produkowanie z używanych ubrań nowej tkaniny. To rozwiązanie może zrewolucjonizować przemysł mody. Ponadto technologia Dry-Fiber jest również wykorzystywana przy opracowywaniu opakowań i tworzyw z recyklingu, co odpowiada na społeczne i środowiskowe wyzwania oraz rosnące zapotrzebowanie na działania proekologiczne.

Nasze podejście opiera się na otwartej innowacji. Współpracujemy z uczelniami, start-upami i rządami na całym świecie. Jednym z takich przykładów są badania prowadzone wspólnie przez Epson i Uniwersytet Tohoku skupiające się na wykorzystaniu tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami z zastosowaniem naszej technologii Dry Fibre. Recyklingowane tworzywa często cechuje niższa wytrzymałość mechaniczna i trwałość w porównaniu z nowymi, co ogranicza ich zastosowanie do określonych obszarów. Celem badań jest rozwój kompozytów z tworzyw sztucznych poprzez wykorzystanie zdefibrowanej celulozy lub tkanin, aby poszerzyć możliwości i zakres zastosowań recyklingowanych materiałów.

Czy odpowiedzią na potrzeby „gospodarki tu i teraz” jest glokalizacja?

Glokalizacja – czyli łączenie globalnych standardów z lokalnym podejściem – jest kluczowa dla większych firm, które chcą sprostać trendowi „tu i teraz”. Najlepsze przykłady to wspomniane już firmy Uber czy Amazon, które działają globalnie, ale realizują usługi lokalnie. Produkty i rozwiązania Epsona wspierają takie podejście, umożliwiając firmom produkcję na lokalnym poziomie, na przykład z wykorzystaniem naszych robotów czy drukarek przemysłowych. Dzięki temu produkcja może być przenoszona bliżej miejsca docelowego, co skraca czas realizacji i łańcuchy dostaw, a jednocześnie zmniejsza ślad węglowy producentów.

Wierzymy, że lokalizacja procesów produkcyjnych i usług to nie tylko sposób na sprostanie wymaganiom „gospodarki tu i teraz”, ale także na budowanie bliższych relacji z klientami. Nasze urządzenia umożliwiają szybkie dostosowanie produkcji do potrzeb lokalnych rynków, co zwiększa efektywność i zadowolenie klientów.

Gospodarka natychmiastowości to zarówno wyzwanie, jak i szansa. Poprzez innowacje, elastyczność i zrozumienie potrzeb lokalnych rynków możemy nie tylko sprostać tym oczekiwaniom, ale także podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywności biznesowej.

Rob Clark, dyrektor operacyjny, Epson Europe, ma ponad 30-letnie doświadczenie w realizacji nowatorskich strategii zwiększania przychodów, poprawy efektywności operacyjnej i rozwoju organizacyjnego. Swoją karierę rozpoczął w brytyjskim Ministerstwie Obrony, gdzie solidne techniczne podstawy ukształtowały jego strategiczne spojrzenie na zarządzanie. Pracę w Epson rozpoczął jako menedżer produktu ds. drukarek igłowych, następnie wprowadzał firmę na rynek drukarek atramentowych. Na kolejnych szczeblach kariery zajmował się marketingiem produktów i zarządzaniem w Epson UK. W 2015 roku awansował na stanowisko starszego wiceprezesa Epson Europe. Jako dyrektor operacyjny nadzoruje obecnie strategię biznesową i operacje, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu transformacjami i przywództwie na poziomie zarządu.

