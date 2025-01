Materiał powstał we współpracy z Epson Europe

Jak zmiany demograficzne w Europie, głównie starzejące się społeczeństwo i malejąca liczba osób zdolnych do pracy, wpływają na konkurencyjność unijnej gospodarki względem reszty świata?

Malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i starzejące się społeczeństwo znacząco ograniczają dziś zdolność gospodarki europejskiej do generowania wzrostu. Przyszłość nie wygląda różowo – jak przewiduje ESPAS (European Strategy and Policy Analysis System – red.) zaledwie w perspektywie 2040 roku liczba osób zdolnych do pracy w Unii Europejskiej zmniejszy się o około 17 milionów w porównaniu z 2023 r., co odbije się nie tylko na wydajności, ale także na możliwościach innowacji i rozwoju technologicznego.

Gospodarki wschodzące państw azjatyckich i afrykańskich mają nad nami przewagę w postaci dynamicznie rozwijającej się siły roboczej, która napędza ich gospodarki. Tymczasem Europa zmaga się z luką kompetencyjną i coraz większym obciążeniem dla systemów emerytalnych i zdrowotnych.

W tej sytuacji konkurencyjność Europy wymaga redefinicji – oparcia się na wiedzy, efektywności i wykorzystaniu dostępnych zasobów w sposób maksymalny. Gospodarka UE potrzebuje transformacji, która odpowie na te zmiany, aby zapewnić stabilność i sprostać presji globalnej konkurencji.

Jakie są możliwości odpowiedzi. Dużo mówi się o migracji, ale czy to wystarczy?

Migracja jest często wskazywana jako remedium na wyzwania demograficzne, ale nie jest rozwiązaniem ani idealnym, ani wystarczającym. Przybyszów przyciąga atrakcyjność gospodarek, a coraz starsza Europa, oparta na dotychczasowym modelu działania, szybko przestanie być magnesem dla młodych i dynamicznych jednostek.

Przede wszystkim należy więc aktywizować grupy mniej obecne dziś na rynku pracy – kobiety i seniorów. Jak wskazują analizy EPAS, jeśli udział kobiet w rynku pracy dorównałby w UE do poziomu trzech najlepszych pod tym względem krajów, zyskałaby ona dodatkowo 17,3 miliona pracowników. Podobne działania wobec starszych mężczyzn mogłyby dodać kolejne 8,8 miliona osób do siły roboczej. To ważne, ale nie wystarczy, aby kompleksowo rozwiązać problem.

Cenną odpowiedź daje nam technologia, a dokładniej automatyzacja i robotyka. Dzięki tym rozwiązaniom Europa ma szansę nie tylko kompensować braki kadrowe, ale także gruntownie zmieniać charakter pracy i produkcji. Roboty pozwalają automatyzować powtarzalne i czasochłonne zadania, ograniczać błędy, a tym samym podnosić jakość wytwarzanych produktów. Pracownicy z kolei mogą skupić się na bardziej wartościowych i twórczych działaniach, takich jak projektowanie procesów, monitorowanie wydajności czy analiza danych.

Roboty stają się nieocenionym wsparciem dla wielu organizacji, które z entuzjazmem wykorzystują ich potencjał. W rzeczywistości nie konkurują one z ludźmi, lecz stają się ich wsparciem, umożliwiając wykonywanie bardziej kreatywnych i wymagających zadań.

Dobra wiadomość jest taka, że Europa ma tego świadomość i jest na dobrej drodze do zmiany – liczba firm zajmujących się zaawansowaną produkcją, wykorzystującą automatyzację, robotykę i sztuczną inteligencję, w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosła ponaddwukrotnie, rosnąc szybciej niż w USA. Jest tu szansa na utrzymanie konkurencyjności Europy oraz zbudowanie odporności na przyszłe wyzwania.

Czy Epson jako firma ma tu jakieś szczególne doświadczenie i kompetencje?

Tak, Epson ma doświadczenie i kompetencje – i to zarówno jeśli chodzi o wyzwania dotyczące zmian w demografii, jak i w obszarze robotyki.

Japonia, z której się wywodzimy, to jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Już od dekad zmaga się z malejącą siłą roboczą. Według Światowego Forum Ekonomicznego aż ponad 10 proc. Japończyków ma 80 lat lub więcej. Siłą rzeczy Epson od samego początku dostrzegał kluczową rolę automatyzacji w uzupełnianiu luki na rynku pracy i podtrzymywaniu wydajności gospodarki.

Już w 1983 roku rozpoczęliśmy sprzedaż robotów precyzyjnego montażu, które pierwotnie opracowaliśmy na potrzeby własnych fabryk. Dziś te zaawansowane technologicznie maszyny znajdują się w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Są nie tylko narzędziami do automatyzacji, ale też podstawowym elementem modernizacji produkcji – pozwalają firmom szybko adaptować się do zmian rynkowych, zachowując jednocześnie wysoką jakość procesów i elastyczność.

Jak wygląda dziś automatyzacja procesów manualnych wymagających siły?

Zastępowanie operacji manualnych – wymagających siły, ale nie tylko – przeszło w ostatnich latach ogromny rozwój. Roboty Epson zostały zaprojektowane z myślą o zadaniach wymagających szybkości i precyzji, takich jak montaż, obsługa maszyn czy kontrola jakości. Ich konstrukcja pozwala na wykonywanie powtarzalnych ruchów w sposób niezwykle efektywny z zegarmistrzowską dokładnością.

To, co naprawdę wyróżnia roboty Epson, to zdolność do automatyzacji zadań wymagających precyzji zbliżonej do ludzkiego dotyku. Dzięki zaawansowanej technologii czujników siły potrafią one wykrywać minimalne zmiany nacisku i rotacji, co jest szczególnie istotne przy montażu czy obróbce elementów o dużej czułości na błędy. Dla producentów oznacza to mniej odpadów, wyższą jakość produktów i większą efektywność operacyjną.

Jakie dodatkowe korzyści przynosi robotyka poza wspomaganiem i zastępowaniem rąk do pracy na taśmach produkcyjnych?

Robotyka to więcej niż tylko zastępowanie pracy manualnej. Zmienia cały krajobraz przemysłu, a jednym z najlepszych przykładów jest zjawisko reshoringu – powrotu do produkcji lokalnej. Przez lata produkcja migrowała do krajów oferujących tanią siłę roboczą, ale dziś widzimy, że ta strategia jest kosztowna i ryzykowna.

Umożliwiony przez automatyzację powrót produkcji na lokalne rynki pozwala nie tylko obniżyć ryzyko operacyjne, ale także zwiększyć konkurencyjność poprzez skrócenie czasu dostaw i bardziej efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki temu firmy stają się bardziej elastyczne, mogąc szybko reagować na zmiany popytu lub wahania rynkowe – co jest znacznie trudniejsze dla przedsiębiorstw z zakładami produkcyjnymi za granicą.

Europejski biznes, który przez dekady „eksportował” produkcję, obecnie dostrzega w reshoringu z udziałem robotyki ogromną szansę na odbudowę swoich zdolności produkcyjnych. Robotyka nie tylko pozwala rozwiązać problem niedoboru siły roboczej, ale także stwarza możliwości do wprowadzania innowacji, zwiększenia odporności łańcuchów dostaw oraz budowania przewagi konkurencyjnej na rynkach lokalnych.

Jakie inne zalety niesie ze sobą reshoring, poza zapełnieniem luki demograficznej i umożliwieniem lepszego wykorzystania kompetencji starszych pracowników?

To krok w kierunku większej stabilności i odporności biznesu w skali mikro- i makrogospodarczej. Przywracając produkcję lokalnie firmy zmniejszają swoją zależność od globalnych łańcuchów dostaw, które w ostatnich latach były narażone na zakłócenia – od pandemii, przez klęski żywiołowe aż po kryzysy geopolityczne czy ataki pirackie na statki. Działanie na miejscu to niezależność, która daje bezpieczeństwo w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Bardzo istotna jest też kwestia ekologii. Lokalne wytwarzanie oznacza krótsze łańcuchy dostaw, mniejsze zużycie energii na transport i znaczące ograniczenie śladu węglowego. W czasach, gdy Europa realizuje jednocześnie transformację demograficzną, cyfrową i zieloną, reshoring naturalnie łączy te trzy kierunki, przyczyniając się do budowy bardziej zrównoważonej gospodarki.

I – last but not least – reshoring to powrót do korzeni przemysłu w wymiarze społecznym. Lokalne zakłady produkcyjne na nowo zyskują znaczenie jako centra innowacji, wiedzy i rozwoju, oferując stabilne miejsca pracy. Wsparcie robotyki w tym procesie, czego doskonałym przykładem są roboty Epson, pozwala firmom działać szybciej, precyzyjniej i efektywniej.

Czy może pan wskazać przykłady firm, które dzięki robotyce Epson z sukcesem opierają swą produkcję na zakładach umiejscowionych lokalnie, skracając czas dostaw i obniżając koszty operacyjne względem produkcji „zamorskiej”?

Na przykład małopolski producent preparatów do pielęgnacji obuwia – firma KAPS – zautomatyzował końcowy etap produkcji, wykorzystując sześcioosiowego robota Epson VT6. Obsługuje on proces formowania kartonów, pakowania produktów i przygotowania do wysyłki, co znacznie zwiększyło wydajność i przyspieszyło realizację zamówień. W regionie, gdzie działalność gospodarcza opierała się na tradycyjnym rolnictwie, automatyzacja pozwoliła KAPS rozwijać lokalną produkcję i tworzyć nowe miejsca pracy, jednocześnie utrzymując wysoką konkurencyjność na rynku globalnym.

Z kolei spółka SPLAST, producent elementów z tworzyw sztucznych, dzięki wdrożeniu 12 robotów SCARA marki Epson znacząco usprawniła procesy montażu, pakowania, kontroli jakości i obsługi maszyn wtryskowych. Automatyzacja pomogła firmie poradzić sobie z niedoborem pracowników, podnosząc jednocześnie standardy bezpieczeństwa i jakości produkcji. Roboty eliminują błędy wynikające z ludzkiego zmęczenia i pozwalają na osiągnięcie niezmiennie wysokiej precyzji. Dzięki uwolnieniu od monotonnego wysiłku pracownicy mogą rozwijać kompetencje w bardziej zaawansowanych obszarach, takich jak programowanie czy zarządzanie procesami.

Takanori Inaho – prezes Epson Europe. Po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Doshisha dołączył w 1991 roku do działu sprzedaży i marketingu firmy Epson. Jego 33-letnia kariera obejmuje różne obszary produktów Epson, ze szczególną wiedzą w zakresie drukarek, projektorów domowych i biznesowych oraz urządzeń mikroelektronicznych. Od 1 kwietnia 2024 roku pełni funkcję prezesa Epson Europe, na którą został awansowany ze stanowiska generalnego menedżera administracyjnego w dziale sprzedaży i marketingu Seiko Epson Corporation w Japonii.

