Kanada szykuje odpowiedź na cła Trumpa. „Musimy być gotowi na wszystko”

„Musimy być gotowi na wszystko” — powiedziała Mélanie Joly, minister spraw zagranicznych Kanady, podczas konferencji prasowej w Ottawie. „Gdy prezydent Trump mówi, to go słuchamy i musimy traktować to bardzo poważnie” — powiedziała Joly, dodając, że ważne jest, aby prezydent-elekt i osoby mu doradzające wiedziały, że nałożenie ceł na kanadyjskie produkty będzie miało konsekwencje i że Kanada ma „siłę nacisku”.

Kanadyjski biznes nie jest zgodny co do reakcji na groźby Trumpa

Według Goldy'ego Hydera, dyrektora generalnego Business Council of Canada, cła mogą zadać cios kanadyjskim przedsiębiorstwom, które przygotowują się do wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Hyder powiedział CNN, że członkowie rady, w tym najwyżsi dyrektorzy generalni Kanady, dopiero niedawno zostali poproszeni przez rząd o opinię na temat ceł odwetowych. „Musimy dokładnie określić, jak zareagujemy” — powiedział Hyder.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Jan Cipiur: Ameryką porządzą teraz miliarderzy Będzie o czym pisać w antologiach dziwów i ciekawostek. Nawet pojedynczy członkowie rządu nowego-starego prezydenta USA byliby w stanie uwolnić od długów niejedno państwo, bo nie licząc samego Trumpa, w składzie jego nowej administracji znaleźć się ma przynajmniej 11 miliarderów.

Część członków rady uważa, że Kanada powinna na cła odpowiedzieć kontrcłami, a niektórzy są zdania, że Kanadyjczycy powinni być bardziej umiarkowani w reakcji. Jeszcze inni są zdania, że należy „odpowiedzieć z wielką siłą”. Hyder powiedział CNN, że kanadyjscy liderzy biznesu przygotowują się na prezydenturę Trumpa od prawie roku, a implikacje każdej strategii są nadal analizowane. Chodzi przede wszystkim o to, by pokazać Trumpowi, że Ottawa nie boi się wdać w pełnowymiarową wojnę handlową, taką, która przyniosłaby prawdziwe kłopoty ekonomiczne amerykańskim pracownikom, firmom i sojusznikom samego prezydenta-elekta.

Donald Trump chce przyłączyć Kanadę do USA

W obliczu narastającego kryzysu politycznego w Kanadzie, po dymisji premiera Justina Trudeau, Trump wywarł jeszcze większą presję na wieloletniego sojusznika USA. Trump obiecał nałożyć 25 proc. cła na Kanadę w pierwszym dniu urzędowania, jeśli Ottawa nie zajmie się jego obawami dotyczącymi przepływu narkotyków przez granicę.