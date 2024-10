Rynki wschodzące czeka fala obniżek stóp procentowych

Na tle regionu wyróżnia się Polska. Do dwóch obniżek stóp doszło u nas w 2023 r., a od około roku główna stopa NBP jest utrzymywana na poziomie 5,75 proc. Większość analityków nie spodziewa się jej szybkich obniżek. S&P Global szacuje jednak, że w nadchodzących 12 miesiącach główna stopa w Polsce może zostać obcięta o 1 pkt proc. Równie duże obniżki spodziewane są w przypadku Węgier. Zebrane przez agencję Bloomberga prognozy analityków dla polskiej głównej stopy procentowej na koniec 2025 r. wahają się od 4,25 proc. do 5,75 proc., dla głównej stopy Czeskiego Banku Narodowego są w przedziale od 3 proc. do 3,5 proc., dla Narodowego Banku Węgier od 3,5 proc. do 5,5 proc., a dla Narodowego Banku Rumunii od 3,75 proc. do 5,5 proc.

Cięcia stóp procentowych w Azji

Luzowanie polityki pieniężnej rozpoczął już też Bank Izraela, obcinając na przełomie roku główną stopę o 25 pb., do poziomu 4,5 proc. Od tamtego momentu wstrzymał się z dalszymi obniżkami. Analitycy spodziewają się jednak, że w nadchodzących miesiącach wróci on do cięć, a ich prognozy na koniec 2025 r. są w przedziale od 3,25 proc. do 3,75 proc. Spośród innych ważnych rynków Bliskiego Wschodu cięcia stóp zaczęły się już w Arabii Saudyjskiej i ZEA. Saudyjski bank centralny obciął główną stopę o 50 pb., do 5,5 proc., a emiracki też o 50 pb., do 4,9 proc.

Bank Rezerw Indii utrzymuje swoją główną stopę od lutego 2023 r. na poziomie 6,5 proc. Analitycy są mocno podzieleni w kwestii tego, jak długo będzie on kontynuował taką politykę. Część z nich uważa, że jeszcze na koniec 2025 r. główna stopa będzie wynosiła 6,5 proc., a niektórzy spodziewają się, że zejdzie ona w tym czasie nawet do 5,5 proc. W sąsiednim Pakistanie bank centralny ściął stopy w tym roku już trzykrotnie, obniżając główną łącznie z 22 proc. do 17,5 proc. Analitycy zakładają, że zejdzie ona do końca 2025 r. nawet do 12,5 proc.

Spośród państw Azji Wschodniej luzowanie polityki zaczęło się (oprócz Chin) w Korei Południowej. Bank Korei obciął główną stopę o 25 pb., do 3,25 proc., a oczekiwane jest, że na koniec 2025 r. będzie ona wynosiła od 2 proc. do 3 proc. Na Tajwanie jest ona utrzymywana na poziomie 2 proc., ale analitycy spodziewają się, że na koniec przyszłego roku, zejdzie ona do 1,2–1,55 proc.