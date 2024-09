Nie o imponujące 6 proc., ale o 4,7 proc. ma wzrosnąć ukraiński PKB w roku 2025. Powodem obniżonych oczekiwań są rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną i konieczność korzystania z importowanych, a więc droższych dostaw energii. Tylko w ten sposób Ukraina będzie w stanie przetrwać zimę — uważa EBOiR.

Skutki rosyjskich uderzeń w ukraińską energetykę

Jeszcze w maju 2024 EBOiR był pełen entuzjazmu. Ekonomiści banku byli wtedy zdania, że dynamiczny rozwój gospodarki zacznie się w 2025 roku, po wzroście PKB w 2024 o 3 proc., co nadal jest niezagrożone.

— Ponad połowa mocy energetycznych w tym kraju została zniszczona. W tej chwili część niedoborów jest zastępowana importem z krajów europejskich. Ale ta energia jest droższa. W tej sytuacji energochłonne branże są w trudnej sytuacji — mówiła Beata Javorcik, główna ekonomistka EBOiR w wywiadzie z Bloombergiem.

Rosjanie nie przebierają w celach ataków na Ukrainie. Bez pardonu ostrzeliwują teraz rakietami, bądź bombardują cywilną infrastrukturę, w tym elektrownie, sieci grzewcze, wodociągi. W końcu sierpnia doszło do zmasowanego ataku z wykorzystaniem 230 dronów na infrastrukturę energetyczną. To z kolei doprowadziło do masowych wyłączeń prądu, które dotknęły 8 mln osób.