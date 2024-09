Tak ujemny przyrost naturalny był tylko w pandemii. Nowe dane GUS o demografii

Liczbę ludności Polski na koniec lipca GUS szacuje na 37,55 mln osób. Jego prognoza demograficzna z 2023 r. zakłada, że w średnim scenariuszu w 2042 r. ludność Polski spadnie poniżej 35 mln osób, a w 2060 r. poniżej 31 mln.

Mniej alarmująco brzmi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. – Gospodarka będzie się musiała przyzwyczaić do sytuacji demograficznej poprzez większą produktywność – mówi. – Nie widzę powodu, dla którego Polska nie miałaby mieć produktywności Niemiec za 30–40 lat. Dziś ona jest w Niemczech wyższa, licząc w PKB na godzinę pracy, o co najmniej 70 proc. Gdybyśmy byli w stanie to osiągnąć, to statystyki dotyczące spadku liczby ludności nie byłyby straszne. Nawet w pesymistycznych wariantach prognoz w przeciągu 30 lat siła robocza w Polsce spadnie maksymalnie o 25–30 proc. – wylicza ekonomista.

Czy dzietność w Polsce można zwiększyć?

Czy można coś zrobić, aby odwrócić negatywne trendy w zakresie urodzeń? – Działania powinny być kompleksowe – przekonuje Łakomy. – Wiemy, że dzietności sprzyja wyrównanie poziomu wykształcenia między kobietami a mężczyznami, obecnie mocno zaburzone na niekorzyść mężczyzn – zauważa. To tzw. luka edukacyjna. Co do zasady, ludzie wchodzą w związki z osobami do siebie podobnymi także pod względem poziomu edukacji. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że młode kobiety częściej wyjeżdżają do dużych miast, m.in. na studia, a mężczyźni częściej zostają w mniejszych, rodzinnych miejscowościach, powstaje sytuacja, w której światy obu płci mocno się rozjeżdżają. Część kobiet i mężczyzn zwyczajnie nie jest w stanie znaleźć partnera lub partnerki.

Wśród innych wskazówek, których udziela Łakomy w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, są m.in. upowszechnienie umów na czas nieokreślony wśród najmłodszych pracowników i zwiększenie dostępności mieszkań własnościowych dla nich. To jedne z kluczowych czynników dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa młodych osób – co sprzyja decyzjom o wejściu w związek i o rodzicielstwie.