W konsekwencji obligacje mające wypłacić w przyszłości określoną kwotę stają się z punktu widzenia mających zamrozić kapitał inwestorów warte mniej, niż kiedy oczekiwania co do stóp procentowych były niższe. Wielkimi beneficjentami kolejnej prezydentury Trumpa byłyby za to według specjalistów akcje przedstawicieli sektora finansowego, a to dlatego że republikanie postulują jego deregulację. Wśród branż, które zyskałyby na zmianie w Białym Domu, wymienia się także farmaceutyczną i naftową.

– Rynki starają się wyważyć zmiany prawdopodobieństwa poszczególnych wyników wyborów już od debaty prezydenckiej, a ostatnie 24 godziny tylko dolały oliwy do ognia – zauważał w środę w rozmowie z Bloombergiem Gennadiy Goldberg, odpowiedzialny za rynki obligacji w biurze maklerskim TD Securities.

Donald Trump znów prezydentem USA? Powrót wojen handlowych i potęgi dolara

Jeden z zarządzających funduszami, który pod warunkiem anonimowości zgodził się na rozmowę z Bloombergiem, przyznał, że przed wyjazdem na długi weekend zabezpieczył się przed wzrostem ryzyka kolejnej prezydentury Trumpa. Jak wskazywał, zajął pozycje nastawione na umocnienie dolara oraz papierów dłużnych USA, ale tych krótkoterminowych, czyli w przeciwieństwie do długoterminowych niewrażliwych na zmiany rentowności.

Amerykańska waluta prawdopodobnie umocniłaby się ze względu na zaostrzenie protekcjonistycznego kursu w polityce gospodarczej. W pierwszej kadencji Donald Trump rozpoczął tzw. wojny handlowe z Chinami polegające na wzajemnym obciążaniu cłami towarów importowanych.

Choć administracja Bidena utrzymała w mocy szereg rozwiązań wprowadzonych za jego poprzednika, to i tak inwestorzy oczekują, że Trump przybierze jeszcze bardziej jastrzębi kurs. Skutkiem byłoby ograniczenie importu, a więc i silniejszy dolar, a jednocześnie wyższe cła przełożyłyby się na wspomniane nasilenie presji inflacyjnej, skutkującej wyższymi stopami Fedu i rentownościami obligacji.