Norweski fundusz: ponad miliard euro/dolarów zysku dziennie

To największa suma od czasu jego utworzenia w 1996 r. przez rząd Norwegii, dająca zwrot od kapitału 6,3 proc. i zwiększająca ten kapitał do niebotycznej sumy 17 719 mld koron (1508 mld euro). — Nasze inwestycje w akcje dały bardzo solidny zwrot w I kwartale — stwierdził w komunikacie wiceprezes funduszu, Trond Grande i dodał, że największych korzyści przysporzyły najważniejsze na świecie spółki technologiczne nazywane „Siedmiu Wspaniałych”, zwłaszcza NVIDIA i Microsoft. — Pierwsza robi sprzęt do sztucznej inteligencji, a co do innych, to są mocno zaawansowane w szukaniu sposobów wykorzystywania tej nowej technologii i oczywiście robią na tym pieniądze, jak Microsoft wśród firm czy Meta Platforms w mediach społecznościowych — powiedział Reuterowi.

Reklama

Czytaj więcej Finanse Największy na świecie fundusz inwestycyjny zamyka swoje biuro w Chinach Norges Bank Investment Management (NBIM), który zarządza największym na świecie państwowym funduszem majątkowym, rozpoczął proces zamykania swojego biura w Szanghaju, co jest kolejnym sygnałem wycofywania się dużych światowych firm z drugiej co do wielkości gospodarki świata.

Fundusz inwestuje zyski państwowych norweskich firm naftowo-gazowych w akcje, obligacje, nieruchomości i w projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii zagranicą. Przestrzega przy tym wyśrubowanych kryteriów etycznych, np. nie robi interesów z firmami sprzętu wojskowego czy koncernami tytoniowymi. Funduszem zarządza ekipa inwestycyjna norweskiego banku centralnego, z prezesem Nikolai Tangenem, dysponująca załogą 654 ludzi w 37 krajach i biurami w Oslo, Londynie, nowym Jorku i Singapurze.

Według stanu na 31 marca, ok. 72,1 proc. aktywów Norfundu składało się z akcji 8859 spółek na świecie, 26 proc. kapitału było zainwestowane w środki o stałym dochodzie, 1,8 proc. w nieruchomości i 0,1 proc. w infrastrukturę OZE.