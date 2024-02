Rok Smoka w chińskiej gospodarce. Ożywienie, czy powrót zdechłego kota

Nieruchomości, to klucz

Wielkim znakiem zapytania jest obciążona sytuacja na rynku nieruchomości. Jak na razie nie ma znak ożywienia w budownictwie, panuje stagnacja na rynku nieruchomości. Likwidacja Evergrande , kiedyś największego dewelopera będzie bardzo skomplikowana, zaś inwestorzy długo poczekają na odzyskanie swoich aktywów.

Tutaj kluczowym momentem będzie czas oczekiwania na domy i mieszkania, które ostatecznie zostaną udostępnione klientom, którzy za nie zapłacili Evergrande. Moody’s prognozuje, że sytuacja na tym rynku wyklaruje się dopiero w przyszłym roku, czyli Węża, który potrafi być bardzo wredny. Tymczasem kondycja gospodarstw domowych jest w Chinach w 70-proc. związana z rynkiem nieruchomości.

Wei Jianguo, były chiński wiceminister gospodarki, a obecnie ekonomista w jednej z firm analitycznych jest przekonany, że to konsumenci po raz kolejny uratują wzrost PKB. Wskazuje, że prognozy ze wszystkich 31 regionów na ten rok zakładają wzrost PKB na poziomie 4,5-8 proc. Czyli średnio o 5,4 proc. To oznacza, że Chińczycy wierzą , że w tym roku „smok podniesie głowę”. I nie dociera do nich, że może to być jednak „teoria kota”.