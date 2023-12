Chiny to nie Rosja. Unia Europejska się od nich nie odetnie, choć straszy

Były panele, teraz są auta

Bruksela przestraszyła się, że brak reakcji z jej strony będzie powtórką z przegranej batalii o panele słoneczne. To Europa wdrożyła do produkcji tę technologię, ale potem została zalana tanimi chińskimi panelami. Gdy obudziła się i rozpoczęła postępowanie antydumpingowe, było już za późno. Dlatego teraz zareagowała znacznie szybciej, żeby nowy sektor nie upadł, zanim w ogóle się rozwinie. Na razie, poza dochodzeniem w sprawie samochodów elektrycznych, UE nie wprowadza instrumentów obrony handlowej. Apeluje do Pekinu o samoograniczenie się. – Oni wiedzą najlepiej, jak to zrobić – mówi nieoficjalnie wysoki rangą przedstawiciel UE. Jeśli tego nie zrobią, to wtedy Bruksela sięgnie do arsenału środków obronnych, ale zgodnych z regułami Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Von der Leyen wyraźnie powiedziała w Pekinie, że przywódcy państw UE nie zaakceptują podmywania europejskiej bazy przemysłowej. Na to nie ma nawet zgody krajów niegdyś bardzo otwartych na wolny handel, jak Holandia czy państwa skandynawskie. Wszystkie one coraz bardziej obawiają się nieuczciwiej konkurencji, nawet jeśli inaczej niż np. Francja, nie są wcale przywiązane do idei posiadania narodowych czempionów. Szwecja lata temu nie miała żadnych problemów z zaakceptowaniem przejęcia legendarnego szwedzkiego koncernu Volvo przez chiński kapitał. Ale dziś sytuacja jest inna, bo Chiny, mimo że należą do Światowej Organizacji Handlu, to przez ostatnie lata pokazują, że wymagają przestrzegania reguł przez innych, żeby dopuszczali ich produkty. A same coraz bardziej się zamykają na konkurencję z zewnątrz. Co więcej, wtedy, kiedy im pasuje, rwą łańcuchy dostaw, wystawiając uzależnionych od nich importerów na wielkie ryzyko. Tak było w czasie pandemii, gdy blokowali produkty i komponenty potrzebne do walki z Covid-19. Tak jest teraz, gdy wstrzymują – według własnego uznania – eksport surowców krytycznych, niezbędnych do dokonania zielonej transformacji. Ostatni przykład to wprowadzony od 1 grudnia obowiązek uzyskiwania pozwoleń na eksport grafitu. Chiny praktycznie zdominowały ten rynek – rafinują 90 proc. surowca niezbędnego do produkcji baterii do samochodów elektrycznych. To dla UE kolejny sygnał, że trzeba dywersyfikować dostawy surowców krytycznych. W tej sprawie Bruksela rozmawia i zawiera umowy z USA, Kanadą, państwami Afryki i Ameryki Południowej.

Nie dostarczajcie broni Rosjanom

UE apeluje też do Chin o rozsądek względem Rosji. Chce, żeby Pekin – mający przecież jakieś możliwości oddziaływania na Moskwę – przekonał ją do zakończenia wojny. Przestrzega też Chiny przed dostarczaniem Rosji śmiercionośnej broni. A także przedstawia listę chińskich firm, które pomagają obchodzić europejskie sankcje wobec Rosji. Same Chiny sankcji nie nałożyły, ale chodzi o to, że nie wspierały aktywnie tych, którzy je obchodzą.