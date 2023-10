Zdaniem Polaków po wyborach ceny znów urosną

Autorzy badania jako katalizatory dalszego wzrostu cen wymieniają wakacje kredytowe, paliwo utrzymywane na sztucznym poziomie cenowym czy też brak jego dostępności, liczne dopłaty, np. do energii, kredyt 2 proc., bony turystyczne itp. – Wszystko to sugeruje wyborcom niepewność, pewnego rodzaju jednorazowość lub zależność od partii rządzącej – mówi Michał Pajdak.

W drugim kwartale 2023 platforma ePsycholodzy i UCE Reasearch zbadały poziom bieżących obaw Polaków. 45,2 proc. wskazało w tym kontekście na inflację, utratę wartości pieniądza.

– Wybory przypominają festiwal wydatków. Partie prześcigają się w podwyższaniu wydatków, przy jednoczesnym obniżaniu podatków. To budzi obawy wśród wyborców – mówi Pajdak.

Z analizy FOR wynika, że za sprawą zerowego VAT na żywność inflacja jest w tym roku niższa o ok. 1 pkt proc. „Zamrożenie” cen prądu i gazu to inflacja niższa o ok. 7,9 pkt proc. Przedwyborcze manipulacje cenami paliw przez Orlen obniżyły inflację o ok. 0,7 pkt proc., a nowa lista leków refundowanych i obniżki cen biletów okresowych przez państwowe koleje – o ok. 0,1 pkt proc. – Jeśli dodamy te wartości do opublikowanego przez GUS szybkiego szacunku inflacji za wrzesień (8,2 proc. r./r.), okaże się, że bez ręcznego sterowania wskaźnikiem inflacji przez rząd poziom cen wzrósłby o 17,9 proc. r./r. – piszą Marcin Zieliński i Zofia Kościk.

– Samymi działaniami z ostatnich dwóch miesięcy rząd i kontrolowane przez niego podmioty zaniżyły inflację o ok. 0,8 pkt proc. Bez tych przedwyborczych manipulacji inflacja wyniosłaby we wrześniu 9 proc. – dodają.