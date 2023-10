W jaki sposób, nie będąc specjalistami w wąskich dziedzinach, których dotyczą pytania, superprogności potrafią być równie lub nawet bardziej skuteczni od ekspertów, czy dysponujących zastrzeżonymi informacjami służb?

To zawsze kwestia wielu godzin treningu. Trzeba przede wszystkim mieć otwarty umysł – odpowiadając na pytania trzeba pozbyć się uprzedzeń i postarać się przemyśleć możliwie najpełniejszy zbiór czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na bieg zdarzeń. Jeśli do jakiejś sprawy podchodzi się emocjonalnie, być może w ogóle warto zrezygnować z jej prognozowania, bo chodzi o wskazanie scenariusza najbardziej prawdopodobnego, a nie takiego któremu kibicujemy. Kluczem jest uważny dobór źródeł informacji.

Jeśli w dzisiejszych czasach wiele mediów ma tak mocno sprofilowaną linię, że niepasujące do niej wiadomości są albo pomijane, albo podawane z mocno stronniczym komentarzem, to czy w ogóle warto słuchać opinii, czy może lepiej skupiać się na suchych faktach?

Zdecydowanie to drugie, a już zwłaszcza w takiej dziedzinie jak ekonomia. Chodzi jednak o to, żeby zbierać różne opinie, konfrontować je ze sobą i na tej podstawie wyrabiać sobie własne zdanie. Jeśli korzysta się z bardzo wąskiego zakresu źródeł, czyli zamyka się w bańce”, to z pewnością trafność prognozy na tym ucierpi, bo niemal na pewno nie dotrzemy do wszystkich czynników i argumentów. W szczególności niedobra sytuacja pod tym względem panuje w USA, gdzie media koncentrują się wyłącznie na argumentach tej strony sceny politycznej, z którą same sympatyzują.

Przejdźmy zatem do pana prognoz. W Polsce ze spraw globalnych najbardziej interesuje nas oczywiście scenariusz dla Ukrainy.

Co do Ukrainy, to nie jestem w stanie stwierdzić, czy wojna potrwa jeszcze 10 miesięcy czy 10 lat. Szanse rządu w Kijowie na odzyskanie wszystkich zajętych przez Rosję terytoriów nie są wielkie. Wobec braku znaczącej przewagi (przyjmuje się, że do zdobywania miast potrzebna jest 5-krotna przewaga liczebna nad przeciwnikiem) jedyną szansą dla nich jest to, że poddawani naciskowi Rosjanie będą zmuszeni się wycofywać z kolejnych terytoriów. Dzięki myśliwcom F-16 Ukraińcy uzyskają większą kontrolę nad przestrzenią powietrzną, a przy niechęci ludności miejscowej na większości – poza częściami Krymu i Donbasu – zajmowanych terenów problemy logistyczne Rosjan będą się pogłębiać. Już teraz za sprawą zniszczenia tamy w Nowej Kachowce Krym nie otrzymuje dostaw wody, więc jeśli Ukraińcom uda się jeszcze zniszczyć most kerczeński, za rok o tej porze będą w stanie wejść na półwysep. W przypadku takich postępów Ukraińców Kreml z 50-procentowym prawdopodobieństwem zostałby zmuszony do negocjacji, ale szans, by zgodził się na powrót do granic sprzed 2014 r., nie widzę.