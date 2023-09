Import dóbr z Chin do USA sięgnął w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r. 239,06 mld USD. W tym czasie ich przywóz z Meksyku do Stanów Zjednoczonych sięgnął 274,95 mld USD. O ile w lipcu Chiny odpowiadały za 14,6 proc. importu do USA, to Meksyk za 15 proc. Południowy sąsiad Stanów Zjednoczonych jest też dla nich ważniejszym rynkiem eksportowym od Chin. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 r. z USA do Meksyku wyeksportowano dobra warte łącznie 186,96 mld USD. W tym samym czasie wysłano do Chin towary 83,25 mld USD.

Agencja Bloomberga wskazuje, że od 2017 r. wzrósł udział Meksyku w imporcie do USA niemal wszystkich kategorii dóbr. Lekko spadł jedynie w przypadku żywności oraz sprzętu elektrycznego. Największą część importu z Meksyku do USA stanowią samochody. W 2022 r., według bazy danych Comtrade, sprowadzono stamtąd pojazdy (nie zaliczane do kategorii szynowych) warte łącznie 111,69 mld USD. W ostatnich latach w Meksyku swoje fabryki budowało wielu dostawców dla amerykańskich koncernów motoryzacyjnych, takich jak Tesla. Według agencji Bloomberga, ponad 30 firm przeniosło produkcję do meksykańskiego stanu Nuevo Leon, odkąd Tesla zapowiedziała budowę swoich zakładów w tym stanie oraz w sąsiednim Teksasie. Tymczasem przy granicy z Kalifornią powstaje wiele fabryk będących dostawcami dla amerykańskiego przemysłu lotniczego i chemicznego.

- Proces proces przenoszenia produkcji bliżej rynków konsumenckich jest szansą dla Meksyku, której jeszcze w pełni nie wykorzystujemy - twierdzi Gabriela Siller, szefowa działu analiz w meksykańskim Banco Base.