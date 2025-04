Już od jakiegoś czasu, szczególnie w odniesieniu do europejskich giełd, mówiło się o potrzebie spadkowej korekty po bardzo udanym I kwartale, ale patrząc na to, co wydarzyło się na rynkach w czwartek i piątek, można zaryzykować stwierdzenie, że chyba niekoniecznie o to chodziło. To nie były zwykłe spadki. To była paniczna wyprzedaż.

Giełdy światowe krwawią po decyzjach w sprawie ceł

Już w czwartek indeksy na całym świecie znalazły się pod presją podaży. WIG20 stracił na wartości ponad 4 proc. Największą od czasów covidowych przecenę zaliczył także indeksy na Wall Street. Jeśli ktoś myślał, że będzie to jednorazowy wybryk niedźwiedzi srodze się pomylił. W piątek podaż znów zaatakowała. Na początku notowań co prawda jeszcze nieśmiałe, ale później już z całą mocą. Dość powiedzieć, że nasz WIG20 momentami spadał aż ponad 6 proc. Nie dość, że ciążyło nam otoczenie w postaci ceł (w piątek m.in. Chiny zapowiedziały cła odwetowe na Stany Zjednoczone), to jeszcze zagęściła się mocno atmosfera wokół banków notowanych na GPW, po tym, jak Adam Glapiński zasygnalizował zbliżające się obniżki stóp procentowych. Indeks WIG – banki stracił podczas piątkowej sesji 10,2 proc. WIG20 w takim otoczeniu nie mógł przejść suchą stopą przez rynkową zawieruchę. Spadł w piątek ostatecznie o 6,4 proc. Indeks szerokiego rynku WIG obniżył się o 5,8 proc. i zamknął notowania na poziomie 89 tys. pkt, a przecież jeszcze nie tak dawno wypatrywaliśmy poziomu 100 tys. pkt. Nowy tydzień na rynkach zapowiada się niezwykle emocjonująco. Niemiecki DAX pod koniec dnia tracił ponad 5 proc. Niecałe 5 proc. zniżkował francuski CAC40. Odbicie po tak dużych spadkach jest prawdopodobne, ale czy okaże się trwałe?

Mocna przecena dotknęła także w piątek ropę naftową. Jej notowania momentami spadały o ponad 8 proc., a odmiana WTI w pewnym momencie dotknęła poziomu 60,5 USD za baryłkę. Mocno prezentował się za to bitcoin, który w drugiej części dnia zyskiwał nawet na wartości.