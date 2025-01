Inwestorzy nie zrazili się do rynku IPO. Akcje Diagnostyki rozchwytywane

- W przypadku tego IPO działa nie tylko efekt samej spółki, ale także i dobrych nastrojów panujących na rynku. Nasze indeksy w styczniu prezentują się bardzo mocno, a to też podsyca wiarę w zarobek na rynku IPO. Dobrze by było, aby spółka faktycznie dała zarobić, bo będzie to ważny sygnał w perspektywie kolejnych ofert. Z drugiej strony trzeba się liczyć, że przy spodziewanej bardzo dużej redukcji zapisów, inwestorzy dostaną jedynie niewielki pakiet akcji przez co zyski nominalne też będą stosunkowo niewielkie – dodaje kolejny przedstawiciel branży maklerskiej.

Kiedy debiut Diagnostyki na GPW?

W ramach IPO oferowanych jest do 16 147 124 istniejących akcji posiadanych przez LX Beta, podmiot kontrolowany przez fundusz Mid Europa. Ma on 47,83 proc. akcji i tyle samo głosów. Chce sprzedać cały posiadany pakiet. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie sprzedają akcji w ofercie. Nie ma też nowej emisji. Inwestorzy indywidualni na akcje mogą zapisywać się już tylko dzisiaj do końca dnia. Niedługo powinniśmy też poznać ostateczną cenę sprzedaży. Debiut na GPW przewidziany jest na 7 lutego.