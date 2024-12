Kolejny ciekawy rok na warszawskiej giełdzie

Mijający rok obfitował też w wiele ciekawych wydarzeń pozafinansowych. Nowy rząd puścił w ruch karuzelę kadrową w bankach z udziałem Skarbu Państwa. W PKO BP, Pekao, Aliorze czy BOŚ Banku wymieniono niemal całe kierownictwo (rady nadzorcze i zarządy). Zaczęły się też rozliczania poprzedników, czego efektem jest m.in. kilkanaście zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (głównie jeśli chodzi o fikcyjne zatrudnienie czy wydatki na promocję).

Pokłosiem tych zmian jest też transfer roku, czyli przejście prezesa Cezarego Stypułkowskiego z prywatnego mBanku do państwowego Banku Pekao. – Motywacja prezesa nie jest dla mnie do końca zrozumiała – mówi jeden z analityków. – Ale może Bankowi Pekao wyjdzie to na dobre, a w mBanku przyspieszyło sukcesję, bo Stypułkowski miał odejść na początku 2025 r. – dodaje.

Prognozy na 2025 rok

– Dla mnie najciekawsze w 2024 roku było to, co się… nie wydarzyło – komentuje z kolei Andrzej Powierża, analityk BM Citi Handlowego. Lista jest tu dosyć długa, począwszy od braku obniżki stóp procentowych, choć na początku roku wydawało się to bardzo prawdopodobne. Nie ziściły się oczekiwania co do nowego rządowego programu „Kredyt na start”, co negatywnie wpłynęło na wzrost akcji kredytowej.

Dalej, wbrew wielkim nadziejom bankowców, niemal nie ruszyła akcja kredytowa dla przedsiębiorstw, bo też nie zaczął się boom inwestycyjny w gospodarce. – Jeśli chodzi o sagę frankową, to nadal stanowiła ona bardzo duże obciążenie dla banków (pod względem wysokości rezerw na kredyty CHF), choć z drugiej strony na szczęście nie wydarzyło się nic takiego, co by spowodowało wzrost tych kosztów – wylicza Powierża.

– Jednocześnie wszystkie ryzyka i szanse niezrealizowane w 2024 r. mogą determinować to, co będzie się działo w 2025 r. – podkreśla Andrzej Powierża. – Można mieć nadzieję, że koszty ryzyka frankowego zaczną istotnie spadać, rząd określi, jak chce wspomagać mieszkalnictwo, do tego ruszą inwestycje w ramach transformacji energetycznej. Dowiemy się też, czy stopy procentowe zostaną obniżone – podkreśla.