Dywidendowe łowy na przełomie roku

W przypadku AmRestu i Sopharmy chodzi o zaliczki na poczet przyszłych dywidend. W AmReście zarząd zatwierdził wypłatę w wysokości 0,07 euro. Dniem ustalenia prawa jest 20 grudnia, a wypłaty 23 grudnia. W Sopharmie zaliczka (0,075 BGN, dniem dywidendy był 8 listopada) również powinna popłynąć na konta akcjonariuszy 23 grudnia.

Styczniowe wypłaty

Na GPW przybywa spółek, które dzielą wypłaty na transze lub decydują się na zaliczki. Oprócz wspomnianych już AmRestu i Sopharmy zaliczki płaci też m.in. Text. 3 stycznia do akcjonariuszy popłynie 42,7 mln zł, czyli 1,66 zł na akcję. Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 27 grudnia. Warto mieć na uwadze, że akcje należy kupić z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby w dniu dywidendy mieć je już na koncie. Z uwagi na zbliżające się dni bez sesji (24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia) akcje z prawem do dywidendy trzeba kupić najpóźniej 20 grudnia. Niestandardowe terminy wypłat bywają pochodną innego roku obrotowego, niepokrywającego się z kalendarzowym. Tak właśnie jest w przypadku grupy Text, która 30 września 2024 r. zakończyła pierwszą połowę swojego aktualnego roku finansowego, notując 176,3 mln zł przychodów i 86,3 mln zł zysku netto. Na koniec tego okresu dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 52,7 mln zł. W styczniu dywidendę wypłaci też Delko. Akcjonariusze tej spółki zdecydowali, że wypłaci ona z zysku za okres od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. niemal 10 mln zł, co daje 0,83 zł na akcję. To więcej niż rekomendował wcześniej zarząd. W listopadzie proponował, żeby na dywidendę trafiło 6,2 mln zł, czyli 0,52 zł na akcję. Dzień dywidendy w Delko ustalono na 7 stycznia (ostatni dzień na zakup to 2 stycznia), a wypłaty na 21 stycznia.