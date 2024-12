Łączna wartość wszystkich 30 prezesów uwzględnionych w tegorocznym rankingu SEC Newgate „Wyceny prezesów #TOP30 polskiej giełdy” osiągnęła rekordową wartość 14,3 mld zł., o ponad połowę więcej niż w ubiegłorocznym zestawieniu. Wpłynęła na to dobra koniunktura na GPW, w tym stabilny wzrost akcji spółek z WIG20 i mWIG40.

Ma ona duże znaczenie dla wyceny najbardziej wartościowych szefów z Top30, która opiera się na czterech elementach: dynamice kursu akcji spółek, dynamice wzrostu ich EBITDA, eksperckiej ocenie kompetencji menedżera oraz kapitalizacji spółki.

– Tegoroczna edycja naszego zestawienia to nie tylko analiza wartości menedżerów, ale również diagnoza siły polskiego rynku kapitałowego i jego liderów. W badanym przez nas okresie Giełda Papierów Wartościowych odnotowała wyraźny wzrost, a stabilizacja perspektyw makroekonomicznych i optymizm globalnych inwestorów wspierały sukcesy zarządzanych spółek – zwraca uwagę Zofia Bugajna-Kasdepke, prezeska SEC Newgate CEE. Podkreśla, że skuteczny lider, który potrafi efektywnie komunikować się z interesariuszami i działać w przestrzeni medialnej, staje się kluczowym atutem organizacji.

Widać to także po wzroście średniej wartości menedżera z TOP30 w relacji do wartości spółki, którą zarządza. Podczas gdy w ubiegłym roku ta relacja wynosiła niepełna 4 proc., to w tym roku zwiększyła się do 4,1 proc., przy czym lider zestawienia, Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska, wart jest aż za 4,7 proc. wartości firmy, którą kieruje. Za ponad połowę łącznej wartości rankingu odpowiada czwórka „miliarderów”, czyli najwyżej wycenianych szefów, których wartości przekroczyły już miliard złotych. Liczba takich prezesów powiększyła się w tym roku dwukrotnie, na co wpłynęły zwyżki notowań ich spółek.