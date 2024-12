Paul Atkins będzie nowym szefem SEC. Ta nominacja ucieszyła branżę kryptowalutową

Atkins ma już duże doświadczenie w pracy w najważniejszym amerykańskim urzędzie regulującym rynek kapitałowym. W latach 2002-2008 był komisarzem w SEC, nominowanym przez Partię Republikańską. Miał wówczas dosyć dobrą opinię urzędnika dbającego o ochronę interesów inwestorów indywidualnych. (Pracował on również w SEC na początku lat 90.) Jest on również postrzegany jako człowiek przychylnie nastawiony wobec branży kryptowalutowej.

„Paul wykazał się jako lider zdroworozsądkowych regulacji. Wierzy w silne, innowacyjne rynki kapitałowe, które odpowiadają na potrzeby inwestorów i które zapewniają kapitał potrzebny, by nasza gospodarka była najlepszą na świecie. Zdaje on sobie też sprawę z tego, że aktywa cyfrowe oraz inne innowacje są kluczowe, by uczynić Amerykę lepszą niż kiedykolwiek. Paul jest prezesem i założycielem Patomak Global Partners, firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem. Jako współprzewodniczący organizacji Digital Chamber’s Token Alliance, od 2017, pracował nad branżą aktywów cyfrowych” - napisał prezydent-elekt Donald Trump.

„To dobra, nastawiona na przyszłość nominacja. Oczekujemy, że nowa administracja SEC będzie skupiona na promowaniu odpowiedzialnych innowacji” - stwierdził Ji Kim, dyrektor ds. prawnych w organizacji branżowej Crypto Council for Innovation.

Atkins jest również krytykiem tzw. kapitalizmu woke, czyli działań inwestorów-aktywistów na rzecz zaangażowania spółek w różnego rodzaju lewicowe inicjatywy polityczne i społeczne.