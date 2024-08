Konrad Ryczko, analityk Domu Maklerskiego BOŚ: Mamy zaawansowaną hossę

Tylko potencjalna obniżka stóp o 50 pkt baz. może byś postrzegana właśnie jako sygnał ostrzegawczy, że faktycznie coś złego dzieje się w gospodarce. Jerome Powell w kontekście polityki pieniężnej powiedział zresztą ostatnio, że Fed bardziej teraz patrzy na rynek pracy niż inflację.

To przesunięcie akcentów faktycznie jest bardzo ciekawe. Inflacja oczywiście spada, ale nadal widzimy podwyższone odczyty, a przecież jest jeszcze ryzyko podbicia chociażby cen ropy naftowej. Co do obniżek stóp… kluczowe jest to, jak Fed zaprezentuje obniżkę stóp procentowych. Jeśli rynek dostanie sygnał, że to nie jest paniczna obniżka w obawie przed recesją, to patrząc historycznie, łagodne wejście w cykl luzowania polityki pieniężnej jest dobrym sygnałem dla rynku akcji. Mamy co prawda zaawansowaną fazę cyklu wzrostowego, ale to też nie jest faza na to, by grać na spadki.

Spójrzmy teraz na nasz rynek. Ten również na początku sierpnia zaliczył mocny spadek, a później przyszły znów zwyżki. Wcześniej WIG20 kilka razy otarł się o poziom 2600 pkt. To wszystko, na co go teraz stać?

W przypadku rynku polskiego jest o tyle problem, że o ile jeszcze jakiś czas temu można było zbudować jakąś historię, pod którą można by grać, bo np. było u nas tanio, a nasz rynek nie brał udziału we wcześniejszych zwyżkach, tak teraz, jeśli chodzi o wskaźniki, wróciliśmy w okolice średnich dla rynków wschodzących. W przypadku rynków wschodzących dwa kluczowe wydarzenia w tym roku to omawiane już obniżki stóp procentowych, a drugie to wybory prezydenckie w USA. W momencie, w którym Donald Trump zaczął zyskiwać przewagę w sondażach, na rynkach zaczął się tzw. Trump trade, czyli szukanie tych aktywów, które mogą skorzystać na wyborze Trumpa na prezydenta. Z drugiej strony mamy wątek protekcjonalizmu, co uderza w Chiny i też inne rynki wschodzące, do których zalicza się także Polska.

Jeśli więc perspektywy rynków wschodzących będą słabsze, to również nasz rynek może być pod lekką presją, mimo że przecież u nas wciąż nie jest jakoś bardzo drogo. Widać to chociażby po sektorze bankowym.