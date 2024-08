GPW liczy na wzmocnienie rynku i debiuty, chce wypłacać dywidendy

Giełda Papierów Wartościowych pochwaliła się kilkoma rekordami, które udało jej się ustanowić w II kw. br. – W szczególności cieszą nas rekordowe przychody – mówił w czasie piątkowej telekonferencji Tomasz Bardziłowski, prezes zarządu GPW.

Grupa zanotowała sprzedaż na poziomie 120,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9,2 proc. r./r. Przychody z rynku finansowego zwiększyły się o 16,8 proc. r./r., do 76,9 mln zł. Na rynku towarowym grupa odnotowała spadek przychodów o 0,6 proc., do 39,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego i towarowego wzrosły o 12,7 proc., do 17,6 mln zł.

Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej GPW w II kw. 2024 r. wyniósł 41,7 mln zł i był o 5,3 proc. niższy niż przed rokiem. EBITDA skorygowana o wpływ zdarzenia jednorazowego wzrosła o 8 proc. r./r., do do 47,5 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. spadł o 11,6 proc. r./r., do 39,8 mln zł. Zysk netto skorygowany o wpływ zdarzenia jednorazowego wyniósł 44,5 mln zł i był o 1,1 proc. niższy niż przed rokiem. GPW tłumaczy to pogorszeniem się salda przychodów i kosztów finansowych o 6,2 mln zł r./r., spowodowanego spadkiem rynkowych stóp procentowych oraz wzrostem rezerwy na potencjalne zobowiązania VAT w spółce IRGiT.

– W II kw. pierwszy raz od 11 kwartałów dynamika wzrostu kosztów była niższa od dynamiki wzrostu przychodów. W II kw. koszty grupy wzrosły o 6,4 proc. – mówił prezes Bardziłowski. I dodał, że priorytetem zarządu jest trwały spadek wskaźnika kosztów do dochodów, co GPW chce osiągnąć poprzez zwiększenie dyscypliny kosztowej. – Naszym punktem odniesienia jest wysokość tego wskaźnika w latach 2011–2021, gdy nigdy nie przekraczał on 60 proc. – stwierdził Tomasz Bardziłowski. W II kw. wskaźnik ten znalazł się na poziomie 66,1 proc., przed rokiem 67,8 proc.

W I półroczu 2024 r. grupa kapitałowa GPW osiągnęła rekordowe 239,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o 7,2 proc. r./r. Zysk EBITDA skorygowany o wpływ zdarzenia jednorazowego wzrósł o 0,6 proc., do 79,3 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 6,5 proc. w stosunku do I półrocza 2023 r. i wyniósł 66,9 mln zł.