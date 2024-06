Od 2020 roku Moscow Exchange posiada udziały w KASE. Na początku tego roku strona rosyjska kupiła 3,3 proc., a w grudniu zwiększyła swój udział do 13,1 proc.. Ponadto od 2018 roku pomiędzy oboma giełdami obowiązuje umowa o partnerstwie strategicznym. Po agresji Rosji na Ukrainę i ogłoszonej przez Putina mobilizacji, do Kazachstanu uciekło 1-2 miliony Rosjan i wiele rosyjskich firm. Bliskie związku obu giełd ułatwiały inwestorom z Rosji prowadzenie interesów z terytorium Kazachstanu, który stał się jednym z najważniejszych dla Kremla krajów wykorzystywanych do obchodzenia sankcji.

Sankcje wobec Giełdy Moskiewskiej Moskiewska Giełda, a także wchodzące w jej skład Krajowy Depozyt Rozliczeniowy i Krajowe Centrum Rozliczeniowe, 12 czerwca 2024 r. zostały objęte amerykańskimi sankcjami blokującymi. Ograniczenia doprowadziły do ​​zawieszenia obrotu giełdowego dolarem, euro i dolarem hongkońskim, a także niektórymi instrumentami w tych walutach.

Następnie Bank Rosji przeszedł na nowy mechanizm ustalania kursów walut: teraz jest on obliczany na podstawie danych z transakcji bankowych i platform pozagiełdowych. Jest to w sprzeczności z zasadami wolnorynkowymi, na których bazuje m.in. giełda w Kazachstanie.