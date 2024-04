Inwestorzy wierzą, że konflikt Iranu z Izraelem się już nie zaostrzy

Wielu analityków twierdzi jednak, że gdyby Izrael zdecydował się na poważną odpowiedź zbrojną, obejmującą uderzenia w irańską infrastrukturę naftową, to wówczas cena ropy może bardzo łatwo przekroczyć poziom 100 USD za baryłkę. – Każdy atak na instalacje wydobywcze lub eksportowe w Iranie może sprawić, że cena ropy Brent skoczy do 100 USD za baryłkę, a zamknięcie cieśniny Ormuz przez Iran może doprowadzić cenę do 120–130 USD za baryłkę – prognozuje Andy Lipow, szef firmy konsultingowej Lipow Oil Associates.

– Sytuacja pozostaje napięta. Pomijając kwestie geopolityczne i humanitarne, szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie mógłby doprowadzić do wzrostu cen energii oraz zepsuć bankom centralnym ich starania mające na celu zmniejszenie inflacji – uważa Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w firmie AJ Bell.

Według danych OPEC Iran produkował w marcu 3,18 mln baryłek ropy dziennie, co stawiało go na trzecim miejscu w tym kartelu. Wyprzedzały go wówczas tylko: Irak (4,17 mln baryłek dziennie) i Arabia Saudyjska (9,04 mln baryłek dziennie.)

Oczywiście napięcia izraelsko-irańskie wpływają nie tylko na rynek naftowy. Mocno przyczyniły się też do wzrostu cen złota. W piątek kruszec był rekordowo drogi, a jego cena przebiła poziom 2400 USD za 1 uncję. W poniedziałek po południu była już jednak w okolicy 2350 USD za uncję.

Ulga w Tel Awiwie

Przecena na rynkach akcji związana z irańskim atakiem na Izrael była dosyć umiarkowana i ograniczała się głównie do giełd azjatyckich. Większość europejskich indeksów giełdowych lekko rosła w poniedziałek po południu.

– Od piątku geopolityka wróciła jako kwestia wywołująca największe obawy na rynkach. Po tym jednak jak rynki otworzyły się po weekendzie, reakcja kluczowych aktywów była ograniczona, a inwestorzy mieli nadzieję na to, że powstrzymana zostanie dalsza eskalacja – twierdzi Jim Reid, strateg Deutsche Banku.