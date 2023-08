Oszałamiający sukces Starbucks w Chinach. Sprzedaż wystrzeliła

Sprzedaż w Stanach Zjednoczonych również wzrosła w ciągu kwartału, ale w skromniejszym tempie. Sprzedaż w lokalizacjach w Ameryce Północnej otwartych od co najmniej 13 miesięcy wzrosła o 7 procent – informuje CNN. Na całym świecie sprzedaż w kawiarniach otwartych od co najmniej 13 miesięcy wzrosła o 10 procent, co nie spełniło oczekiwań analityków. Akcje spółki spadły o około 1 proc. po zamknięciu rynku we wtorek. W Ameryce Północnej przychody kwartalne sięgnęły 6,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku. Razem Stany Zjednoczone i Chiny stanowią 61 proc. portfela Starbucks na całym świecie.