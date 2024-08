Powszechnie do tej pory funkcjonujący model, w którym społeczeństwa czerpały wiedzę na temat wydarzeń na świecie wyłącznie z mediów tradycyjnych, będzie odchodził do lamusa. Zastosowanie sztucznej inteligencji do generowania treści sprawia, że jej wykorzystanie staje się łatwiejszą i tańszą alternatywą dla pracy dziennikarzy i redakcji. Skąd ludzie będą czerpać informacje w nadchodzących latach – nadal z powszechnie znanych tytułów czy z portali, których treść tworzona jest przez AI? O tym będą dyskutować uczestnicy panelu „Kto w przyszłości będzie kształtować opinię publiczną – sztuczna inteligencja czy opiniotwórcze media?”

W dyskusji wezmą udział: Ron Haviv, współzałożyciel, VII Photo Agency, USA; Tomasz Jażdżyński, wiceprezes zarządu, Burda Media Polska, Polska; Mykhailo Katsyn, właściciel i prowadzący, Daily Europe Online, Ukraina; Jacek Wasilewski, szef zespołów badawczych, Uniwersytet Warszawski, Polska.

Moderatorem panelu będzie Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający, Polityka Insight, Polska.