1,6 mld zł na zakup lub leasing samochodu elektrycznego. Jest haczyk

W puli na e-samochody do rozdysponowania jest 1,6 mld zł. A ponieważ, jak powiedział wiceminister plan zakłada, że w okresie kwalifikowalności Krajowego Planu Odbudowy wsparte zostaną zakupy lub leasing 40 tys. aut, maksymalna kwota dopłat to 40 tys. zł per wniosek.

Kwota wsparcia to suma kilku elementów: „bazowej kwoty wsparcia” (od 18,75 tys. zł do 30 tys. zł), premii za zezłomowanie starego auta (5 tys. zł lub 10 tys. zł), a w wypadku osób fizycznych jeszcze premii dla osób mało zarabiających (5 tys. zł lub 11,25 tys. zł).

Z wyjaśnień przedstawionych przez prezeskę NFOŚiGW Dorotę Zawadzką-Stępniak wynika, że aby uzyskać wsparcie najpierw trzeba kupić auto lub je wyleasingować i dopiero złożyć wniosek do funduszu.

Program NaszEauto zastąpi funkcjonujący za rządu PiS program Mój Elektryk. Nabór wniosków potrwać ma do 30 czerwca.

Czyste Powietrze wraca w nowej wersji

Przedstawiciele administracji publicznej podtrzymali też, że 31 marca br. odblokowany zostanie nabór wniosków o dotacje do modernizacji energetycznej gospodarstw domowych Czyste Powietrze. Program został wstrzymany w ub.r. i poddany reformie ze względu na nieprawidłowości mu towarzyszące. Beneficjenci dotacji padali ofiarami oszustów na etapie przygotowania wniosków, a firmy realizujące projekty zawyżały koszty w stosunku do kompetencji i oferowanej jakości. Najpierw Wojewódzkie, a potem Narodowy Fundusz OŚiGW skierowały do prokuratury podejrzenia popełnienia przestępstwa.

W nowym wydaniu – poinformowali we wtorek przedstawiciele NFOŚiGW – planowane jest wprowadzenie funkcji „operatora”, czyli urzędnika lub podmiotu zewnętrznego, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie beneficjenta przez cały projekt modernizacji domu: od złożenia wniosku, po odbiór inwestycji. Powstawać mają także listy rekomendowanych firm wykonawczych.