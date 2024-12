Polacy ciągle bardzo chętnie korzystają z gotówki

Marek Szafirski dodał, że wzrost średniej wartości wypłaty przekłada się wprost na koszt pieniądza, dostarczenia gotówki do urządzenia. – Zwiększona wartość wypłat, większy przepływ pieniędzy przez bankomaty, przekłada się na konieczność większej częstotliwości dojazdów firm konwojujących gotówkę. I choć niektóre urządzenia są także wpłatomatami, to ta synergia działa tylko do pewnego czasu. A od pewnego momentu, który już nastąpił, niestety wpłaty nie zapewniają zmniejszenia kosztów, tylko ich wzrost. Bo firmy konwojujące częściej odbierają pieniądze z bankomatów niż je dowożą. To jest trend, który na rynku pojawił się niedawno – powiedział. Jego zdaniem istotne jest, kto komu i ile płaci za te usługi.

W maju przez rynek przetoczyła się debata o zmniejszeniu kwoty jednorazowej wypłaty pieniędzy z banków i bankomatów, które wchodziło w życie od czerwca. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podał, że przygląda się sytuacji. Jak więc wygląda dostępność gotówki dla Polaków z perspektywy UOKiK?

Specyficzny rynek

Artur Zwaliński, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Zbiorowych Konsumentów w UOKiK, podkreślił, że urząd przygląda się rynkowi nie tylko od strony konsumentów, ale także konkurencji.

– Nasz rynek jest w Europie dość specyficzny, jeszcze tylko kilka krajów ma podobną sytuację. Otóż rynek nie jest opanowany przez sieci bankomatowe poszczególnych banków tylko banki wycofują się z tych usług i korzystają z outsourcingu dwóch dużych sieci bankomatów, które funkcjonują na zasadzie rynkowej. Kilka lat temu pojawiła się inicjatywa NBP dotycząca konieczności przyjmowania wpłat gotówkowych przez sprzedawców. Była nawet specjalna ustawa w tej sprawie. Stanowisko UOKiK w tej kwestii mówiło, że konsument zawsze powinien mieć wybór: kiedy potrzebuje płacić gotówką powinien mieć taką możliwość, podobnie przy płatności kartą, Blikiem czy innym instrumentem – opowiadał Artur Zwaliński. – Dziś mamy taką sytuację, że z jednej strony mamy uregulowaną ustawowo kwestię przyjmowania gotówki, a z drugiej strony kwestia dostępu do gotówki, wypłat jest pozostawiona rynkowi.

Zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt tego tematu. – Musimy pamiętać o sytuacjach nieprzewidzianych. Na przykład według danych NBP, po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 r. w ciągu siedmiu dni na ścianie wschodniej wypłacono tyle gotówki, ile w całej Polsce wypłacamy przez kwartał. Nietypową sytuację mieliśmy też w pierwszych dniach pandemii. W takich momentach ludzie chcą sięgnąć po gotówkę. Dzieje się to z różnych powodów, m.in. chcą dywersyfikować ryzyko. My zakładamy, że wszystkie systemy są bardzo bezpieczne, stoi za nimi potężna technologia. Natomiast musimy też założyć, że ktoś może być jeszcze potężniejszy, lepszy albo sprytniejszy. Konsumenci patrzą tak samo i my jako organy państwa, ale też rynek musimy mieć to na uwadze – tłumaczył przedstawiciel UOKiK.

Jacek Koszel wskazał, że np. w Niemczech infrastruktura bankomatów jest od wielu lat chroniona. – Jest uznawana za infrastrukturę krytyczną, związaną z obiegiem gospodarczym – podkreślił. Dodał, że miała tam miejsce debata publiczna o sposobie ustalania opłat za korzystanie z bankomatów. – O wysokości opłaty dla konsumenta za skorzystanie z bankomatu decyduje tam jego operator. Dyskusja dotyczyła tego, czy tej zasady nie zmienić, nie uregulować. Ostatecznie niemiecki odpowiednik UOKiK zdecydował, żeby pozostawić to bez zmian. Uznano, że gdyby wprowadzić ograniczenia kwotowe, to mogłoby to się odbyć ze szkodą dla infrastruktury bankomatowej – wyjaśnił przedstawiciel IT Card.