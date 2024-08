Minister finansów powiedział w telewizji Polsat, że „trwają kontrole w 90 jednostkach” a rząd jest zdeterminowany by rozliczyć „układ zamknięty” poprzedniego rządu. „100 mld to kwota, która jest objęta badaniem, 5 mld zł to kwota, gdzie już są ustalone nieprawidłowości, z kolei ponad 3 mld zł to kwota odnośnie, której zostały złożone zawiadomienie do prokuratury, więc pracujemy nad tym, teraz - wyjaśnił minister.

Reklama

Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców

„Polski Ład wprowadzony przez PiS uderzył w przedsiębiorców i teraz my staramy się te negatywne skutki odwrócić” - dodał.

Andrzej Domański powiedział też, że „z całą pewnością w 2025 roku wejdą w życie działania na rzecz obniżenia składki zdrowotnej. Takim minimum jest rezygnacja ze składki od aktywów trwałych, jak np. sprzedaż auta”. Minister podkreślił, że rząd chce opracować takie rozwiązanie, żeby z jednej strony zapewnić przedsiębiorcom niższą składkę, ale z drugiej, żeby był wysoki poziom ochrony zdrowia.

Rozwiązania osłonowe związane z cenami energii w budżecie państwa

"Rozmawiałem wczoraj z panią minister klimatu o potencjalnych działaniach osłonowych. Konkretne rozwiązania zawarte będą w budżecie na 2025 rok" – powiedział w Polsacie minister Domański. Posiedzenie rządu, które zajmie się projektem budżetu na przyszły rok odbędzie się 27 sierpnia. Dodał, że kwestia nowelizacji tegorocznego budżetu rozstrzygnięta będzie w ciągu kilku tygodni.