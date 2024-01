Bank Rosji poinformował dziś, że międzynarodowe rezerwy Rosji na dzień 1 stycznia wzrosły do ​​598,6 miliarda dolarów z 592,4 miliarda dolarów na 1 grudnia. Jest to najwyższy poziom rezerw od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednak bank wlicza do swoich rezerw ok. 300 mld dol. zamrożonych na zagranicznych kontach po tym, jak rosyjski reżim rozpętał zbrodniczą wojnę w środku Europy.

Udział złota w rosyjskich rezerwach wzrósł do 26 proc. z 25,6 proc. miesiąc wcześniej i był najwyższy od marca 2000r., kiedy udział złota monetarnego w rosyjskich aktywach międzynarodowych wyniósł 26,2 proc. Maksymalny udział złota odnotowano 1 stycznia 1993 r. Wtedy ponad połowę (56,9 proc.) rezerw nowego rosyjskiego państwa stanowiło złoto.

Najmniej żółtego kruszcu było w rosyjskich rezerwach w czerwcu 2007 r. - zaledwie 2,1 proc..Niecały rok później - w sierpniu 2088 r Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę. Wtedy stan rezerw też był historyczny - ponad 605 mld dol. Złoto stanowiło w nich jednak niecałą jedną piątą.

Agencja Prime przypomina, że złoto było jednym z najlepiej radzących sobie aktywów w zeszłym roku – jego cena na rynku światowym w 2023 roku wzrosła o 15 proc. i osiągnęła 2078 dolarów za uncję. A to najwyższy roczny wynik w historii, głównie za sprawą geopolityki -rosyjskiej wojny rozpętanej na Ukrainie i napaści Hamasu na Izrael, co wywołało kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie.