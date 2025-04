– Choć osoby te dopiero wchodzą na rynek pracy lub rozkręcają karierę, są świadome wyzwań i już zaczynają oszczędzać. Praktykują wiedzę, że w długoterminowej budowie bezpieczeństwa finansowego nie ma dróg na skróty. Wszystko zaczyna się od systematyczności – komentuje Klaudia Sibielak z Finax, ekspertka w zakresie finansów osobistych.

Według ostatnich danych NBP na kontach bankowych i lokatach znajdowało się ponad 2,35 bln zł, z czego 1,54 bln zł stanowiły depozyty na żądanie.

Analitycy Financial Wellness Index zwracają uwagę, że obecnie stopa zastąpienia, czyli stosunek emerytury do ostatniej pensji, wynosi 50 proc., ale według Komisji Europejskiej do 2060 r. może spaść do zaledwie 25 proc. ZUS zaś przewiduje, że stanie się to już w 2050 r. Tymczasem według badania Finax emerytalne oczekiwania i wyobrażenia Polaków zdecydowanie rozmijają się z twardymi wyliczeniami. 31 proc. respondentów badanych w ramach FWI wierzy, że na emeryturze otrzyma do 50 proc. swojej ostatniej pensji, a już 58 proc. ankietowanych uważa, że po zakończeniu pracy dostanie od 50 do nawet 100 proc. ostatniego wynagrodzenia.

Ostrożnie na zakupach

Do podobnych wniosków prowadzą też inne wskaźniki, jak choćby Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – an NIQ Company. W marcu 2025 roku osiągnął on wartość -0,9 pkt, co oznacza minimalny spadek o -0,1 pkt w porównaniu z lutym.

Autorzy badania zauważają, że od początku wojny w Ukrainie nastroje konsumentów w większości krajów UE pozostają gorsze niż w Polsce. Średni wskaźnik dla Unii Europejskiej jest stale o ponad 10 pkt niższy niż w naszym kraju i pogorszył się nieznacznie w ostatnim miesiącu – wynosi obecnie -13,9 pkt, w lutym było to -12,9 pkt.