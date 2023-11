Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, został zapytany w programie #RZECZoPOLITYCE między innymi o to, czy politycy Suwerennej Polski wejdą do rządu. - Być może ktoś inny niż najbliższe mi grono. Nic nie wiadomo mi o tym, żebyśmy wchodzili do rządu - stwierdził.