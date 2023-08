Francuzi zaniepokojeni o swe finanse i oszczędności

W rozgłośni Franceinfo stwierdził, że „mamy we Francji do czynienia z tsunami nierobienia zakupów. Kiedy podstawowe artykuły stały się niedostępne, kiedy ludzie odchodzą bez podstawowych zakupów, to trzeba działać” - powiedział. Według Reutersa, to najnowszy głos w sporze rządu z handlem, kto odpowiada za wzrost kosztów utrzymania.

Rząd chce sprowadzić inflację żywności, ponad dwukrotnie większą od łącznej 5,1 proc. w lipcu, na ścieżkę spadku. Bompard, który obok innych prezesów miał rozmawiać z ministrem gospodarki Bruno Le Maire o tym, jak obniżyć ceny, zapowiedział, że zaproponuje roczne moratorium na wdrożenie ustawy Derscrozalle, która ogranicza do 34 proc. promocyjne ceny żywności, kosmetyków i środków higieny osobistej. Podał jako przykład, że Carrefour mógłby sprzedawać proszek do prania z rabatem 60 proc., ale ta ustawa to uniemożliwi.

Minister Le Maire uzyskał od 75 producentów żywności obietnicę obniżenia cen setek wyrobów, ale tylko 40 dotrzymało słowa. Le Maire zapowiedział teraz zwiększenie nacisku na detalistów i producentów. by przyspieszyli obniżanie cen. - Ceny maleją, bo interweniowaliśmy, naciskaliśmy na nich i będziemy to nadal robić. Cel spotkania z handlowcami i producentami jest jeden: przyspieszenie obniżania cen - cytuje go Reuters.