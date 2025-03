Atak terrorystyczny, który miał większą oglądalność niż lądowanie na Księżycu

Jest rok 1972. Trwają igrzyska w Monachium. Kiedyś zawieszano wojny, gdy trwały takie sportowe zawody. Teraz zbrodnia wkracza do sportu. Członkowie palestyńskiej organizacji Czarny Wrzesień biorą jako zakładników 11 izraelskich sportowców. Wszyscy stracą życie. Zginie też pięciu z ośmiu terrorystów i niemiecki policjant.

Reklama

W 2005 r. Steven Spielberg na podstawie książki George’a Jonasa zrealizował thriller polityczny „Monachium” o izraelskim odwecie – tajnym przedsięwzięciu Mosadu, którego agent, razem z czterema współpracownikami, likwidował zamachowców z Czarnego Września, odpowiedzialnych za masakrę podczas igrzysk. Spielberg zrobił film przewrotny. Pokazał, że terroru nie da się pokonać innym terrorem. Gwałt rodzi gwałt, spirala się nakręca.

Czytaj więcej Film Gene Hackman: aktor genialny, choć niepiękny Śmierć 95-letniego Gene’a Hackmana, zdobywcy dwóch Oscarów, który już dawno temu dobrowolnie wybrał aktorską emeryturę, rodzi trudne pytanie. Czy on i jego żona Betsy Arakawa popełnili rozszerzone samobójstwo?

„September 5”: terroryzm w obiektywie kamery

W „September 5” Tim Felhbaum przyjmuje inną perspektywę. Zrobił film o dziennikarzach. O amerykańskich sprawozdawcach sportowych, którzy nagle stają przed porażającym zadaniem: zaczynają na żywo relacjonować przebieg zamachu. Tak zarządził szef zespołu. Gdy zapada decyzja, jeden z dziennikarzy pyta: „A jeśli oglądają nas rodziny uprowadzonych?”. Potem pojawia się jeszcze poważniejsza wątpliwość – telewizja ABC jest dostępna w Niemczech, a transmisję oglądają również terroryści. To nie pozwala i tak dość nieudacznym niemieckim jednostkom zaatakować z ukrycia, by jeńców odbić. Żaden z argumentów nie trafia jednak do producenta, dla którego niespodziewana tragedia może się okazać odskocznią do kariery.