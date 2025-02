Berlinale 2025: Polityczne otwarcie wielkiego festiwalu filmowego

Podobną strategię Tricia Tuttle wprowadziła, gdy w latach 2018-2022 była dyrektorką festiwalu londyńskiego, a publiczność za jej czasów wzrosła o blisko 80 proc. Nie ukrywa, że w Berlinie chce dążyć do tego samego celu, przede wszystkim przyciągając młodych widzów. Dlatego zadbała i o to, by ceny biletów na te publiczne seanse nie były zbyt wysokie.

A więc 14 lutego, w Walentynki, ruszają już berlińskie konkursy.