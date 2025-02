Nowości Netfliksa. Drugi sezon „1670” dla 700 mln widzów, "Heweliusz" i bitwa raperów

Bracia Duffer mają w planach także dwa nowe seriale, które trafią do Netfliksa: „The Boroughs” i „Something Very Bad Is Going To Happen”. – Zostajemy jeszcze na jakiś czas w Netfliksie, który był naszym domem przez ostatnie dziesięć lat. Nie mogliśmy marzyć o lepszych partnerach do współpracy. Jeśli chcecie opowiadać oryginalne historie, tak jak my, to Netflix jest naprawdę odpowiednim miejscem – dodał Ross Duffer.

Zobaczymy też nowy cotygodniowy talk-show „Everybody’s Live in L.A.” z Johnem Mulaneyem (premiera już 12 marca).

– Będziemy nadawać na żywo na cały świat bez żadnych opóźnień. Nigdy nie będziemy stosownie się zachowywać. Nigdy nie będziemy waszym źródłem newsów. Zawsze będziemy lekkomyślni – zapowiedział Mulaney.

– Niezależnie od tego, na co się szykujecie w tym roku, nie uwierzycie co was czeka w Netfliksie – skomentowała Bela Bajaria, dyrektorka programowa serwisu, podczas prezentacji nowości na nadchodzący rok w Los Angeles. – Mając ponad 700 milionów widzów, nie można być tylko jedną wersją rozrywki – trzeba być najlepszą wersją wszystkiego, od seriali i filmów po gry.