Złote Globy dla „Emilii Perez” i „Brutalisty”

– Ta produkcja połączyła Wschód i Zachód. Mamy tak wielu widzów na całym świecie, to naprawdę zachwycające – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Hiroyuki Sanda.

Złote Globy „odnowione”

Kilka lat temu środowisko filmowe odwróciło się od tych nagród, które zawsze uchodziły za preludium do Oscarów. Zarzucano im, że są przyznawane przez około 100 osób – zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w Hollywood, często zresztą mało już aktywnych. Że w tym gronie są głównie biali mężczyźni, więc Globy są rasistowskie, seksistowskie i niereprezentatywne. Kapituła nagrody zrobiła wiele, by odzyskać zaufanie ludzi kina. Przede wszystkim rozszerzyła grono głosujących o 200 krytyków ze świata, dbając przy tym o to, by odpowiednio reprezentowane były wszystkie terytoria i grupy.

Efekt? Nagroda się zmieniła. To już nie wpływy z kas decydują o powodzeniu filmu czy serialu, lecz wartość artystyczna projektu. Mogą uśmiechać się dzisiaj dyrektorzy wielkich europejskich festiwali w Cannes czy Wenecji. To ich imprezy stają się trampoliną do najważniejszych nagród. „Emilia Perez” światową premierę miała w Cannes, a „Brutalista” w Wenecji.

W rywalizacji sieci i dystrybutorów sukces odniósł Netflix, który zgarnął siedem Globów (cztery za film i trzy za telewizję). Za nim uplasowały się FX z pięcioma i HBO/Max z trzema Globami.

W nowej formule, z poszerzonym o krytyków ze świata gronem głosujących, Złote Globy odżyły. Znów na imprezę przybyły tłumnie gwiazdy. Warto też zauważyć, że po raz pierwszy w historii galę wręczenia nagród prowadziła kobieta – Niki Glazer. Wśród wręczających znaleźli się m.in. Elton John, Andrew Garfield, Michelle Yeoh, Nicolas Cage, Salma Hayek, Zoë Kravitz, Viola Davis, Ariana DeBose, Kate Hudson, Michael Keaton, Vin Diesel, Jeff Goldblum, Sarah Paulson, Ke Huy Quan, Awkwafina. I znów mówi się o tym, że Złote Globy to ważna przymiarka do Oscarów. Zwłaszcza że Oscary też się zmieniają. W Amerykańskiej Akademii Filmowej każdego roku przybywa członków ze świata, przede wszystkim z Europy, więc i w głosowaniach coraz większe szanse mają produkcje ambitne, coraz częściej też wyprodukowane poza wielkimi studiami, a nawet poza Ameryką.