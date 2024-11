EnergaCAMERIMAGE. Zdobywca pięciu Oscarów Alfonso Cuaron przyjedzie do Torunia

16 listopada zacznie się festiwal EnergaCAMERIMAGE. Organizatorzy potwierdzili przyjazd kolejnego znakomitego gościa. Alfonso Cuaron, twórca „Romy” czy „Grawitacji”, zdobywca pięciu Oscarów będzie w Toruniu osobiście promował swój miniserial „Sprostowanie”.

Reklama

A tymczasem przycicha medialna burza spowodowana niefortunnie sformułowaną wypowiedzią dyrektora festiwalu. Marek Żydowicz oświadczył, że najważniejszym kryterium włączenia filmów do konkursu powinna ich wartość artystyczna, a nie płeć osób stających za kamerą.

Organizacja „Women in Cinematography” uważa wypowiedź Żydowicza za seksistowską

Intencja Marka Żydowicza wydaje się klarowna, ale członkinie organizacji „Women in Cinematography” zinterpretowały tę wypowiedź jako seksistowską i mizoginistyczną, uznającą, że praca autorek zdjęć to „przeciętne produkcje”.

Mimo wyjaśnień i dwukrotnych przeprosin dyrektora, który Camerimage stworzył i od 32 lat prowadzi, Steve McQueen odwołał przyjazd do Torunia. Miał odebrać to nagrodę dla reżysera, jego film „Blitz” otwiera festiwal.

Dziś spór przygasa. Członkinie „Women in Cinematography” nawołują już do przyjazdu do Torunia i rozmów, do których zaprasza ich Marek Żydowicz. Oświadczenie wydali jurorzy, którzy będą pracować pod przewodnictwem wielkiej gwiazdy Cate Blanchett. Napisali oni, że będą „skupiać się na tym, do czego zostali zaproszeni czyli na oglądaniu filmów i świętowaniu pracy operatorów filmowych”. Dodali też: „Nie możemy się doczekać, aby wziąć udział w znaczących dyskusjach na festiwalu na temat większej integracji i uznania doskonałości we wszystkich jej formach w branży. Całym sercem popieramy niezbędną zmianę w kierunku prawdziwej inkluzywności, a festiwale mogą być świetnym forum do angażowania się w takie rozmowy i promowania pozytywnych zmian”.