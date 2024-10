Dramat niepotrzebnych. Pytania o odchodzenie w „Ciszy Nocnej” Bartosza M. Kowalskiego

Bartosz M. Kowalski jest dziś jednym z najciekawszych twórców pokolenia czterdziestolatków. Jego debiut „Plac zabaw” był niemal paradokumentalnie opowiedzianą historią morderstwa, dokonanego przez dzieci, bez żadnych motywów, na kilkuletnim nieznajomym chłopcu. To był film o narastającej społecznej agresji, nietolerancji i zagubieniu podstawowych wartości odbijającym się w psychice najmłodszych.

Ale też reżyser nigdy nie ukrywał, że jako dziecko z wypiekami na twarzy oglądał „Opowieści z krypty” i kocha takie opowieści. Jego dwa filmy „W lesie dziś nie zaśnie nikt” były slasherami. Potem powstał jeszcze horror, którego akcja toczyła się w klasztorze „Ostatnia wieczerza”.

Kowalski kocha kino gatunkowe i umie je robić. Jednak „Cisza nocna” nie jest jednak typowym horrorem. Potwory coraz bardziej władające świadomością Lucjana tylko wzmacniają wstrząsającą opowieść o odchodzeniu i starości wypychającej ludzi na margines. Pensjonariusze zakładu opieki mają za sobą życie, mniej lub bardziej udane, ale przecież jakoś przeżyte. Lucjan był aktorem, pamięta jeszcze atmosferę teatru, pełną salę, oklaski. Ktoś kochał córkę, ktoś lubił grać w brydża, ktoś wzdychał do Marilyn Monroe. Dziś na nic już nie liczą, co najwyżej za pięć dych pokaże im piersi młoda pielęgniarka. Czasem udają, że pracują, że robią jakieś notatki, ale w grubych zeszytach są same niezapisane kartki. Wyrzucają pamiątki, żeby mniej bolało, potem żałują. Zagłębiają się w demencję, Alzheimera, coraz bardziej zrezygnowani i bezbronni.

Bolesna starość

W niewielkiej wiosce z „Ballady o Narayamie” Shokei Imamury każdy siedemdziesięciolatek musiał wyruszyć w góry, by tam umrzeć. W „Miłości” Michela Hanekego stary człowiek zabijał ciężko schorowaną żonę, żeby dłużej nie cierpiała. Bohater grany przez genialnego Anthony’ego Hopkinsa w „Ojcu” Floriana Zellera cierpiał na chorobę Alzheimera w pełnym wspomnień mieszkaniu w Paryżu. W polskich obrazach „Lęk wysokości” Bartosza Konopki czy w „Strzępach” Beaty Dzianowicz synowie, niszcząc własne życie, stawali przy ojcach zapadających się w przepaść demencji. Mam w pamięci film „To jeszcze nie wieczór” Jacka Bławuta, nakręcony w Domu Aktora w Skolimowie. Kamera z uwagą przyglądała się twarzom, na których czas wyrył swoje piętno. Ze zdjęć na ścianach pokoi uśmiechały się piękne, młode kobiety i amanci o niecodziennej urodzie, rodząc tęsknotę za tym, co już nie wróci. Ale „Alzheimery i balkoniki” - jak mówił o nich nowy przybysz – nagle młodniały, by wystawić sztukę, pokonać własne słabości i raz jeszcze poderwać się do lotu. Tak samo walczyła o swoją godność bohaterka filmu Doroty Kędzierzawskiej „Pora umierać”, zagrana przez wspaniałą Danutę Szaflarską.

W „Ciszy nocnej” w odchodzeniu nie ma niczego romantycznego ani dramatycznego. Nie ma w też w filmie Kowalskiego pogodnej atmosfery z reklam luksusowych domów seniora. Jego bohaterowie zostali odstawieni na boczny tor jak przeszkadzający balast.