Rekomendacje filmowe na weekend: western, dramat polityczny i dokument - filmy o wybrańcach

Kiedyś powiedziała matce, że jak nie wróci, to znaczy, że zaszyła się w jednym z buddyjskich klasztorów w poszukiwaniu spokoju.

Nie miałam wątpliwości, że jestem odpowiednią osobą do opowiedzenia historii Wandy Rutkiewicz. Jestem kobietą, wspinam się, przeżyłam hejt, pomówienie i wykluczenie. W filmie postanowiłam wykorzystać swoje doświadczenie - mówi Eliza Kubarska, reżyserka filmu „Ostatnia wyprawa".

Eliza Kubarska przebiła się przez tony wspomnień, dokumentów, spróbowała zrozumieć skąd wziął się hejt, jaki dotknął Wandę Rutkiewicz, gdy zarzucano jej nieuczciwość i kłamstwa. Przede wszystkim jednak dotarła do niepublikowanych nigdzie wspomnień i nagrań himalaistki. Rozmawiała z wieloma osobami, próbując zrozumieć, kim była bohaterka jej filmu, która sama mówiła:

„Jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie jest moja wolność. Nie jest to anarchia, jest to moja wolność psychiczna. Żeby mi wolno było myśleć to, co myślę i żebym nie musiała obawiać się, że to, co myślę, może być źle słyszane. Żeby mi wolno było wybrać to, co chciałabym wybrać, a nie być przymuszona do robienia czegoś, czego robić nie chcę."

Film Elizy Kubarskiej jest także filmem o wolności.