Szalony taniec Jerzego Kuleja w życiu, w ringu i na parkiecie

Powstał bowiem film o sporcie i nie tylko o sporcie zarazem, mimo zastosowania dokumentalnych i paradokumentalnych zdjęć wprowadzający chronologiczny ład do konkretnych zdarzeń. Obok tytułowego bohatera, który czasem wbrew sytuacjom wierzy, że jest najlepszy i w końcu to udowodni, mamy tu trzy postaci, które walczą o to, by Kuleja okiełznać, a każda czyni to z innych pobudek.

Tomasz Włosok boksuje jak Jerzy Kulej

Ta ich rozgrywka z Kulejem, ale także między nimi jest często ciekawsza od efektownie i dynamicznie filmowanych zdjęć walk w ringu Mariana Prokopa. W końcu kto zna historię sportu, ten wie, czyim zwycięstwem się one kończyły.

Czytaj więcej Film „Kulej. Dwie strony medalu”. Czasy, gdy polski boks był potęgą w świecie Na specjalnym pokazie w Paryżu zaprezentowano nowy film Xawerego Żuławskiego „Kulej. Dwie strony medalu”. To opowieść o Jerzym Kuleju, który jako jedyny polski bokser zdobył dwa złote medale na igrzyskach olimpijskich w Tokio i Meksyku.

Tomasz Włosok gra tytułowego bohatera, tworząc, rzec by można, standardowy portret boksera. Ale taki właśnie był Jerzy Kulej – niezbyt skory do wylewnych rozmów, mówiący przyciszonym raczej głosem, uważnie przyglądający się swoim przeciwnikom w ringu i tym potencjalnym w życiu. Jest to zarazem spojrzenie pełne zadziorności, potwierdzające twardy charakter człowieka, który nie lubi, gdy ktoś inny narzuca mu swoją wolę, nawet jeśli jest to żona, którą przecież bardzo kocha. Tomasz Włosok wypada przy tym bardzo autentycznie w ringu nie tylko dlatego, że sam kiedyś trenował boks, ale też potrafi oddać niezwykłą szybkość Kuleja podczas walki, czym zamęczał rywali.

Seksowna Michalina Olszańska jako żona Jerzego Kuleja

Jego przeciwieństwem jest przykuwająca wzrok Michalina Olszańska (Helena Kulej). W sukniach z lat 60. (autorstwa Anny Englert) emanuje seksapilem, ale nie pojawia się po to, by być ozdobą ekranu. Gra kobietę, która potrafi walczyć i nawet jeśli nie zawsze potrafi okiełznać małżonka, to wie, jak ocalić małżeństwo, a przede wszystkim, jak zachować własną podmiotowość.