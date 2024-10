Rekomendacje filmowe: Czas Jokera i Diplodoka

„Joker: Folie a Deux”

Reż.: Todd Phillips. Wyk.: Joaquin Phoenix, Lady Gaga

„Joker: Folie a Deux” Todda Phillipsa jednych rozczarowuje, innych zachwyca. Ja należę do tych drugich. Kontynuacja „Jokera”, z fenomenalną – jak zwykle – rolą Joaquina Phoenixa, jest filmem mocniejszym niż poprzedni.

W końcówce obrazu sprzed pięciu lat świat pełen ludzi wykluczonych zamieniał się w zbiorowisko Jokerów. Mścicieli. Wyznawców siły. Bo tylko tak mogli oni zaznaczyć swoją obecność. W „Jokerze: Folie a Deux” Arthur Fleck siedzi w więziennym oddziale psychiatrycznym, czeka na proces, który ma się wkrótce zacząć. Jest oskarżony o zamordowanie pięciu osób, sam mówi o szóstej – zabił własną matkę. Ale przecież zło jest powszechnie akceptowane i ów morderca ma całe rzesze zwolenników. Jest wśród nich dziewczyna, zakochana w nim do szaleństwa. I Arthur zaczyna tęsknić za normalnością. W czasie procesu wytrze z twarzy maskę Jokera, zechce uwierzyć w miłość. Tylko że jego fani kochali potwora, który w ich imieniu wykrzyczał „Nie!” Więc teraz ten zwyczajny facet, który chciałby wreszcie być szczęśliwy, nie jest im potrzebny.

Todd Phllips zamienił komiksową historię w opowieść o amerykańskim społeczeństwie. Nie przeląkł się komiksowej wstawki przygotowanej twórcę „Tria z Belville” Sylvaina Chometa, Wprowadził do filmu elementy musicalu Piosenki w stylu przebojów „For Once in My Life” czy „When the Saints Go Marching In”, pojawiają się, gdy rozgrywa się coś ważnego między dwojgiem głównych bohaterów. Jakby były w ich wyobraźni. Ale tragedia świata, w którym dobro musi przegrać, wybrzmiewa tu bardzo mocno.

„Joker: Folie a Deux” to kolejna wielka kreacja Joaquina Phoenixa, który do roli Flecka-Jokera schudł około 20 kilogramów, przede wszystkim jednak przejmująco zagrał ból, gniew, rozpacz, rodzącą się tęsknotę, upadek. Bardzo dobra w roli jego wielbicielki jest Lady Gaga. Spokojnie, bez nadekspresji gra kobietę, którą pociąga tylko to, co niebezpieczne i nieoczywiste.