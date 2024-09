Festiwal filmowy w Gdyni. Wojna nie może nam spowszednieć

„Ludzie” to historia pięciu kobiet w różnym wieku – od niewidomej, osieroconej dziewczynki, przez matkę, która na froncie szuka zaginionego syna, aż do staruszki tracącej męża, z którym przeżyła całe życie.

Tych pięć opowieści tworzy panoramę ludzkiego wojennego losu.

– To nie jest ładne, zgrabne, poukładane kino. Zależało nam, by film był chaotyczny. Bo wojna to chaos – mówi Maciej Ślesicki, który ten film zrealizował ze swoimi byłymi studentami, absolwentami Warszawskiej Szkoły Filmowej.

„Dwie siostry”. Obrazy zniszczonego Charkowa

W sam środek wojny wszedł również Łukasz Karwowski w „Dwóch siostrach” – historii przyrodnich sióstr, bardzo różnych kobiet, które od lat nie utrzymywały ze sobą kontaktu, ale teraz razem jadą do Charkowa, bo tam ciężko ranny został ich ojciec. Zupełnie nieprzygotowane, nagle trafiają w sam środek wojny, do strefy zajmowanej przez Rosjan, gdzie nie ma szacunku dla ludzkiego życia.

Łukasz Karwowski od początku nie zostawia widzom złudzeń. W Ukranie siostry zabierają do samochodu Ukrainkę. „Nie wolno zjeżdżać z głównej drogi, bo tam mogą być miny” – przestrzega. Dojeżdżają do jej domu – wypalonego kikuta. Wchodzą do nieistniejącego mieszkania. „Nie musicie zdejmować butów” – żartuje dziewczyna. Na ścianie dziecięcy obrazek: „Kocham mamę i tatę”. „Dobrze nam się tu żyło” – mówi Ukrainka. Dzwoni do córki, która jest w Polsce. Płacze. To dopiero początek. Dalej będzie znacznie gorzej.