Choć w maju ukończyła 94 lata jeszcze przed pandemią można ją było oglądać w Teatrze Polonia Krystyny Jandy w „Chłopcach” Stanisława Grochowiaka. Grała siostrę przełożoną.

Horawianka spotyka Łomnickiego

Od dzieciństwa marzyła, by zostać aktorką. Pierwsze publiczne występy odbyła jako pięciolatka w 1935 r. na deskach katowickiego Teatru im. Wyspiańskiego. W gimnazjum uczęszczała do międzyszkolnego kółka teatralnego. Wtedy zagrała w „Fircyku w zalotach", którego reżyserował Tadeusz Łomnicki oraz Infantkę w „Cydzie".

Zamiast do szkoły aktorskiej zdecydowała się jednak na Liceum Handlowe, by - jak mówiła – „zdobyć fach i zarabiać na życie". Po pewnym czasie swojej szansy postanowiła szukać jednak w krakowskim Teatrze Rapsodycznym, prowadzonym przez Mieczysława Kotlarczyka, znanym m. in z udziału Karola Wojtyły. Tam w 1951 roku zagrała w spektaklu „Aktorzy w Elzynorze” wg Szekspira.

Potem był krakowski Teatr Poezji i szekspirowska Tytania w „Śnie nocy letniej”.